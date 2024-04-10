"İkinci ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? İkinci ara tatil ne zaman bitiyor 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Öğrenciler ise 5 Nisan cuma günü ara tatil ile birlikte tatil yapmaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenciler, son tatilini yaparken dönemin sona ermesinin ardından en uzun soluklu tatil olan yaz tatili başlayacak. Peki İkinci ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB 2023-2024 takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?





5 Nisan cuma günü ikinci ara tatil sebebiyle okullar kapandı. Eğitim öğretim faaliyetlerine verilen aranın süresi ise bayram tatili sebebiyle Gündem oldu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada 8-9 Nisan tarihinin idari tatil olduğunu duyurmuştu.





İdari tatilden kamu kurumu çalışanları yararlanacak. Normal şartlarda öğretmenlerde kamu çalışanı olduğundan ek olarak tatil yapabiliyor. Ancak Ramazan Bayramı ve ara tatil benzer tarihlere geldiğinden tatil planlanan takvimden uzun sürmeyecek.





Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 15 Nisan Pazartesi günü devam edecek. Ara tatiller hafta sonu ile beraber toplam 9 gün sürecek.





İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

5 Nisan Cuma günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine ara tatil sebebiyle ara verildi. Okulların kapanması sonrası gözler ara tatil süresine çevrildi. Cumartesi ve pazar günleri dahil edildiğinde 16 milyon öğrenci toplam 9 gün tatil yapacak. İşte, okulların kapalı olduğu günler;





6 Nisan Cumartesi (hafta sonu tatili)





7 Nisan Pazar (hafta sonu tatili)





8 Nisan Pazartesi





9 Nisan Salı





10 Nisan Çarşamba





11 Nisan Perşembe





12 Nisan Cuma





13 Nisan Cumartesi (hafta sonu tatili)



