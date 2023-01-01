iPhone 15 Pro serisi, tasarımsal olarak ufak ancak dikkat çekici tasarım değişiklikleri sunuyor. 15 Pro modelleri, daha ince, kavisli çerçeve ve titanyum tasarımı benimsiyor. Ayrıca Apple Watch Ultra’nın eylem tuşuna benzer işlevi taşıyan yeniden tasarlanmış sessize alma düğmesi bulunuyor. Action button olarak adlandırlan bu düğme, 14 Pro ve önceki nesillerdeki kırmızı sessize alma düğmesinin yerine getirildi ancak çeşitli kısayolların atanmasıyla çok daha işlevsel.

IPHONE 15 PRO ÖZELLİKLERİ

iPhone 15 Pro'da OLED ekran kullanılıyor olacak. Pro modelde 6.1 inçlik 120 Hz OLED ekran kullanılırken, Pro Max modelinde ise 6.7 inç 120 Hz OLED ekran kullanılacak. Her iki ekranda da iPhone 14 ailesinde olduğu gibi Always on Display özelliği olacak ve ekranlar yine dayanıklılık seviyesini koruyacak.

Bu modelde yine Sony IMX-803 serisi sensörlere yer verildiği açıklandı. 48 MP değerinde kamera, bir önceki nesle göre daha verimli çalışacak olsa da aslında donanımsal olarak çok büyük bir fark söz konusu olmayacak.

Bunun yanında 12 MP değerinde telefoto kamerası ve 12 MP değerinde ultra geniş açı kamerasına yer verilecek. Ek olarak LiDAR sensörü de yine yerinde göreceğiz. Yazılımsal olarak daha iyi hale getirilen kameralar Pro Max modelinde değişiyor. iPhone 15 Pro kamerası ile boyutlu videoların çekilmesi mümkün hale geliyor.

IPHONE 15 PRO FİYATI

22 Eylül tarihinde ön siparişe açılacağı ve 29 Eylül tarihinde de satışa sunulacağı açıklanan telefonların fiyatları şöyle:

iPhone 15 Pro 128 GB Versiyon – 64.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB Versiyon – 68.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB Versiyon – 84.999 TL

iPhone 15 Pro 512 GB Versiyon – 76.999 TL







