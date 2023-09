IPHONE 15 PRO FİYATI

iPhone 15 Pro'da OLED ekran kullanılıyor olacak. Pro modelde 6.1 inçlik 120 Hz OLED ekran kullanılırken, Pro Max modelinde ise 6.7 inç 120 Hz OLED ekran kullanılacak. Her iki ekranda da iPhone 14 ailesinde olduğu gibi Always on Display özelliği olacak ve ekranlar yine dayanıklılık seviyesini koruyacak.