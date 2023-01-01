IPHONE 15 PRO FİYATI

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iPhone 15 Pro Özellikleri ve Fiyatı

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro, 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Apple Wonderlust etkinliğinde tanıtıldı. iPhone 15 Pro, Apple'ın 2023 yılında çıkardığı amiral gemisi telefonudur. iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'ya göre bir dizi yeni özellik ve tasarım değişikliğiyle birlikte gelebilir. iPhone 15 Pro, Apple'ın en gelişmiş telefonu olacağı için, birçok kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. iPhone 15 Pro modelinin teknik özellikleri de açıklandı. Beklendiği gibi güçlü telefonlarla karşılaştık. İşlemci ailesinin de yeni modellerle beraber yenilendiği açıklandı. iPhone 15 Pro özellikleri neler, kamerası nasıl? İşte Apple'ın yeni ürünü IPhone 15 Pro özellikleri ve fiyatına ilişkin bilgiler...

09:16 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro serisi, tasarımsal olarak ufak ancak dikkat çekici tasarım değişiklikleri sunuyor. 15 Pro modelleri, daha ince, kavisli çerçeve ve titanyum tasarımı benimsiyor. Ayrıca Apple Watch Ultra’nın eylem tuşuna benzer işlevi taşıyan yeniden tasarlanmış sessize alma düğmesi bulunuyor. Action button olarak adlandırlan bu düğme, 14 Pro ve önceki nesillerdeki kırmızı sessize alma düğmesinin yerine getirildi ancak çeşitli kısayolların atanmasıyla çok daha işlevsel.

IPHONE 15 PRO ÖZELLİKLERİ

iPhone 15 Pro'da OLED ekran kullanılıyor olacak. Pro modelde 6.1 inçlik 120 Hz OLED ekran kullanılırken, Pro Max modelinde ise 6.7 inç 120 Hz OLED ekran kullanılacak. Her iki ekranda da iPhone 14 ailesinde olduğu gibi Always on Display özelliği olacak ve ekranlar yine dayanıklılık seviyesini koruyacak.

Bu modelde yine Sony IMX-803 serisi sensörlere yer verildiği açıklandı. 48 MP değerinde kamera, bir önceki nesle göre daha verimli çalışacak olsa da aslında donanımsal olarak çok büyük bir fark söz konusu olmayacak.

Bunun yanında 12 MP değerinde telefoto kamerası ve 12 MP değerinde ultra geniş açı kamerasına yer verilecek. Ek olarak LiDAR sensörü de yine yerinde göreceğiz. Yazılımsal olarak daha iyi hale getirilen kameralar Pro Max modelinde değişiyor. iPhone 15 Pro kamerası ile boyutlu videoların çekilmesi mümkün hale geliyor.

IPHONE 15 PRO FİYATI

22 Eylül tarihinde ön siparişe açılacağı ve 29 Eylül tarihinde de satışa sunulacağı açıklanan telefonların fiyatları şöyle:

iPhone 15 Pro 128 GB Versiyon – 64.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB Versiyon – 68.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB Versiyon – 84.999 TL

iPhone 15 Pro 512 GB Versiyon – 76.999 TL



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