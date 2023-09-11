Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 15'leri tanıtmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin merakla beklediği telefon serisi bir etkinlik ile tanıtılacak. Peki iPhone 15 tanıtım etkinliği ile Türkiye fiyatları belli oldu mu?

İPHONE 15 TANITIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtacağı etkinlik, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

İPHONE 15 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

iPhone 15 serisi fiyatlarına dair bazı sızıntılar ortaya çıktı. İşte beklenen fiyatlar:

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 48,304 TL

iPhone 14 Plus başlangıç fiyatı: 53,389 TL

iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 62,541 TL

iPhone 15 Pro Max başlangıç fiyatı: 67,118 TL

Yapılacak olan 100 dolarlık fiyat artışı sonucunda, iPhone 15 serisi modellerinin Türkiye'de 60 bin TL'nin üzerinden başlayabileceği tahmin ediliyor.

iPhone 15 tanıtım etkinliği yaklaştıkça, yeni modellerin özellikleri ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

İPHONE 15 TANITIM ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Apple eskiden sadece Safari tarayıcısı üzerinden etkinliklerini izleme fırsatı veriyordu. Ancak şimdi bu durum değişti. Apple'ın etkinlik web sitesi, Apple TV cihazları ve Apple YouTube kanalı üzerinden etkinlik canlı olarak yayınlanacak. Bu kanallar aracılığı ile etkinliği izleyebilirsiniz.







