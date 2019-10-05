İstanbul hava durumu: Bu günlere dikkat

Dün gece başlayan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken bazı ilçelerde kazalar ve su baskınları yaşandı. Peki, önümüzdeki 5 gün İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminler.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrilirken sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış, birçok bölgede etkili olurken gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu. İtfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait ekipler, su birikintisi riski taşıyan yol ve bölgelerde önlemler alırken bazı bölgelerde trafik akışını yönlendirmeye çalıştı.

Bakırköy Şükran Çiftliği Sokağı'nda fırtına nedeniyle bir araç devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde de kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Nazlı İlker Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın alt katındaki galerinin önündeki park halindeki araçların üzerine düşen parçalar nedeniyle 5 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek tehlike arz eden parçalar temizlendi.

Kartal Uğur mumcu Mahallesi Ak Zambak Sokağı'nda da bir ağaç devrildi. Belediye ve itfaiye ekiplerince devrilen ağaç motorla kesilerek yoldan kaldırıldı.

Yağış ve fırtına nedeniyle trafik ekiplerinin de olası trafik kazalarına karşı ana arter ve caddelerde devriye görevleri sürüyor.

5 günlük İstanbul hava durumu: Dikkat edilecek günler

Esenyurt’ta bir kamyonet kontrolden çıkarak tarlaya uçtu; 1 yaralı

Esenyurt’ta bir kamyonet sürücünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 03,00 sıralarında Esenyurt Haramidere Tem Bağlantı Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VG 9853 plakalı Kamyonetin sürücüsü yolda ilerlediği sırada yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet üzerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Maltepe'de bir okulun çatısı uçtu

Maltepe’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Ortalık savaş alanına dönerken, çöken çatı havadan görüntülendi.

Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle çökerek yol üzerinde bulunan 10’a yakın aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldiği görülürken, ortalık adeta savaş alanına döndü. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle araçların üzerine devrilen çatı drone ile görüntülendi.

Bahçelievler'de ağaç devrildi

Bahçelievler'de ağacın yola devrilmesi sonucu park halinde bulunan iki araç zarar gördü. Ağacın devrilme anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış ve rüzgarın ardından Bahçelievler'de bir ağaç yola devrildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kökünden sökülerek devrilen ağacı kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Elektrikli testereyle dalları kesilerek parçalanan ağaç, itfaiye erleri ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı. Ağacın devrilme anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ağacın devrildiğini gören esnaf Ergün Ata, mahsur kalan olup olmadığını kontrol ettiklerini söyledi. Ağacın devrildiği sırada yolda kimsenin olmadığını ifade eden Ata, "Arkadaşlarla beraber dışarı çıktık. O anda bir çatırtı geldi. Zaten gece çok yağmur yağmıştı daha sonra ağaç devrildi. Biz de hemen koşarak gidip baktık altında biri var mı diye. Çok şükür can kaybı yok, ufak bir zayiat var, komşunun aracında hasar oluştu o da önemli değil. Buralar her zaman kalabalık olur ama o anda burada kimse yoktu" dedi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından ağaç tamamen kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

Beyoğlu’nda yollar göle döndüİstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başlayan sağanak yağmur, Beyoğlu’nda yolları göle çevirdi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Şelaleyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca etkili olan sağanak yağmur, sabah erken saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. İşe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde kısa sürede etkili olan sağanak yağmur, yolları göle çevirdi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Caddeden geçmek isteyen yayalar, geçmekte zorlandı.

Sürüler ise geçişlerini dikkatli bir şekilde gerçekleştirdi. Aşırı yağmur nedeni ile ara sokaklarda biriken sular dereyi andırdı. Bazı yerlerde suyun şelale gibi aktığı görüldü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, bugün İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası

Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Sarıyer Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sarıyer istikametine giden Nilsu Kılıç'ın kullandığı 35 GC 3051 plakalı otomobil yağış nedeniyle virajı alamayarak, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobil daha sonra yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin de duramaması nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından Nilsu Kılıç ise kısa süreli şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



