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Alibeyköy’de tramvay ile otobüs çarpıştı

Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Peki T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferleri yapılmıyor mu? İşte Alibeyköy’deki kazaya ilişkin tüm detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul son dakika haberleri: Alibeyköy’de tramvay kazası ölü yaralı var mı?
Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralıların ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve kaza yerinde yaralı kalmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen vinç ve çekici ile İETT otobüsünün kaldırılma çalışması ise sürüyor. Otobüsten gelen yoğun yakıt sızıntısı nedeniyle itfaiye alana köpüklü su sıktı.

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferleri yok mu?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, tramvay ile çarpışan otobüsün savrularak yakınındaki bir araç ile otoparkta bulunan güvenlik kulübesine çarpması yer aldı.

Çarpmanın etkisiyle güvenlik kulübesinin devrilmesi ve içinden otopark görevlisinin aniden dışarı çıkması görüntüye yansıdı.

Alibeyköyde'ki kaza nasıl oldu?

Otopark görevlisi Selahattin Şahin, basın mensuplarına, tramvayın otobüsü ortadan ikiye böldüğünü gördüğünü söyledi.

Kaza sırasında kulübede olduklarını ve kendi canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Şahin, "Biz kulübeden zor çıktık. Allah bizi korudu." diye konuştu.

Görgü tanıklarından Melih Kartal ise çalışırken bir anda büyük bir ses geldiğini söyledi.

Deprem oluyor korkusuyla dışarı çıktıklarını ifade eden Kartal, "Geldiğimizde tramvay tam körük noktasından otobüse çarpıtmıştı. Yaralılar vardı. Hemen acil olarak ambulans ve itfaiyeyi aradık. Her iki araçta da yolcular vardı. Tramvay şoförü de yaralıydı." dedi.

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