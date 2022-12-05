Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren, kısaca EYT olarak bilinen çalışanların beklediği yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM'ye sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT’de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında Meclis'e sunacaklarını belirttiği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin "Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi.

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EYT eksik primler borçlanılır mı?

EYT emeklilik için borçlanma olacak mı?

Prim günü, sigortalılık süresi dolup da yaşı bekleyenlere yönelik bir düzenleme olacak. Prim gün sayısını doldurduğu halde sigortalılık süresi tamamlanmayanların bu süreyi beklemesi gerekiyor. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için 8 Eylül 2024'e kadar bütün EYT'lilerin sigortalılık süresi tamamlanmış olacak. Prim eksiği olanlar da borçlanma yoluyla tamamlayabilir.

EYT’de askerlik borçlanmasıyla emekli olunur mu?

Salgınla mücadele döneminde kısa çalışmaya ayrılan, ücretsiz izne çıkarılan çalışanların bir kısmı prim günü eksik olduğu için düzenlemeden gecikmeli yararlanmak durumunda kalabilir. Bu sürelere ilişkin borçlanma hakkı verilmesi söz konusu olabilir. EYT kapsamında emekli olacaklar son işyerlerinden oradaki çalışma süresi için kıdem tazminatı alacak.

Salgınla mücadele döneminde Mart 2020'den itibaren kısa çalışma, nisandan itibaren de ücretsiz izin uygulamasına gidilmişti. Uygulama haziran ayı sonuna kadar sürmüştü. Kısa çalışmaya ayrılanlara kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izne çıkartılanlara da nakdi ücret desteği verildi. Kısa çalışma uygulaması, ücretsiz izne çıkartılanların bazıları prim günü eksik olduğu için ocakta uygulamaya girecek EYT düzenlemesinden daha geç yararlanmak durumunda kalabilir. Bu nedenle yaşanacak olası gecikmeyi önlemek için bu sürelere borçlanma imkânı verilmesi gerekiyor.

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