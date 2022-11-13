Özgün 1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç?
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1999 öncesi emeklilik için prim gün sayısı kaç?

Aralık ayının içinde EYT düzenleme Meclis gündemine gelecek, yıl sonuna kadar yasalaşacak ve 2023’ün başından itibaren de uygulanmaya başlanacak. İlk etapta 1.5 milyon kişinin EYT kapsamında emekli olacağı da netleşti. 1 Şubat itibarıyla maaş hesaplamaları yapılacak. Peki, kimler yararlanacak, kimleri kapsayacak? 1999 öncesi Emekli Sandığı'na tabi olanlar EYT’den yararlanır mı, prim gün şartı değişti mi? İşte EYT son dakika haberleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1999 öncesi Emekli Sandığına tabi olanlar EYT’den yararlanır mı? 8 eylül 1999 öncesi emeklilik yaşı tablosu
EYT prim gün şartı değişti mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi.

1999 öncesinde SSK'lı olanlar EYT'den yararlanır ımı?

  • 8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK, BAĞ- KUR veya Emekli Sandığı'ndan herhangi birinde sigortalı çalışmış olanların prim günü koşulları farklı. 1999 öncesinde SSK'lı kadınlar 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresine tabi iken, Emekli Sandığı'ndakiler 7200 prim gününü tamamlamak zorunda. Yasa ile 1999 öncesindeki prim günü ve sigortalılık süresi koşulları ile emeklilik hakkı getirilirse, Emekli Sandığı'na tabi kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamladıkları tarihte EYT'den yararlanır.

8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartı değişti mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Bilgin, şöyle konuştu: "EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.”

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