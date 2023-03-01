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EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Emeklilik hesaplama tablosu

EYT kanun teklifi Meclis’te kabul edilip yasalaştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının kısa bir sürede Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşverenin sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı. Peki EYT kapsamında mıyım? Kadın ve erkekler için EYT prim gün sayısı kaç? EYT emeklilik sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte emeklilik hesaplama tablosu.

11:55 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Genel Kurulda kabul edilen yasayla ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

  • - 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.
  • - EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.
  • - Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.
  • - Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.
  • - Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.
  • - EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.
  • - Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.
  • - Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.
  • - 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili uzun süredir üzerinde çalıştıkları 24 yıllık sorunun artık çözüldüğünü belirterek, "hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bilgin, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT'den emekli olacak milyonlarca vatandaşın, ilk maaşları nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

EYT’de son dakika gelişmesi: EYT emeklilik 1999 yılını kapsar mı?
EYT’de son dakika gelişmesi: EYT emeklilik 1999 yılını kapsar mı?

EYT son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın takibinde. EYT düzenlemesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte hak sahiplerinin başvuru süreci başlayacak. Düzenlemeden 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan olan ve 5000 ve 5400 prim gününü tamamlayanlar yararlanacak. Peki 1996, 1997, 1998,1999, 2000 yılında sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olur? EYT emeklilik 1999 yılının tamamını kapsayacak mı, emeklilik şartları neler? 3600 ve 5400 prim gününden nasıl emekli olunur? İşte emeklilikte yıl, yaş, prim gün sayısı.

#EYT
#emeklilik sorgulama
#e devlet
1 saat önce
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EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Emeklilik hesaplama tablosu
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