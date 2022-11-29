EYT’den emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte emeklilik maaş sorgulama

EYT ile emekli olunca ne kadar maaş alırım?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yapılan Kabine Toplantısı, 4 saat sürdü. Yapılan Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili alınan kararları açıkladı. Erdoğan, “Emeklilikle için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.” dedi.

EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT ve sözleşmeli personelle ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu, düzenlemelerin en kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşacağını söyledi.

Hükümet EYT ile ilgili çalışmasını tamamlamak üzere. EYT düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulduktan sonra Meclis’e gelecek. Meclis’teki görüşmelerin ardından emeklilik yasası millletvekillerinin oylarıyla kabul edilip yasalaşacak. EYT düzenlemesi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. EYT düzenlemesinden ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş emekli maaşını hesaplama için e devlet ile SGK üzerinden aramalara koyuldu. Peki EYT’den emekli olsam ne kadar maaş alırım? İşte emeklilik maaş sorgulama.

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Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

EYT’den emekli olacakların alacakları ücreti çalışma günü, prim ödemesi pek çok kriter belirleyecek. SGK tarafından hazırlanan maaş hesaplama robotu sayesinde emekli olacak olan vatandaşlar bir tıkla kaç lira ücret alacaklarını hesaplayabilecekler. SGK tarafından hesaplanan maaş kesin olmamakla beraber büyük oranda emekli olacağınız rakamı ortaya çıkarıyor.

Emekli maaş sorgulama nasıl yapılır?

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

Emekli maaş hesaplama nereden yapılıyor?

Emekli maaşı hesaplama işlemi, ödenen prim günü, yaş ve sigortalılık süresine göre farklılık gösteriyor. Maaş sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Peki emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte detaylar...

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SGK üzerinden emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

Bağ-Kur emeklisi maaş hesaplaması nereden yapılır?

4A yani SGK’lı vatandaşların yanında bir de kendi sigortasını kendileri ödeyen Bağkurlular bulunmakta. 4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4C emeklisi maaş sorgulaması nasıl, nereden yapılır?

4A ve 4B’de olduğu gibi emekli maaş sorgulamasını hem SGK üzerinden hem de e devlet kapısı yardımıyla yapabilmekte.

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En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar?

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıktı. Memur emeklisi maaşı ise 6 bin lira oldu. Bağkur emekli maaşı 4 bin 197 lira oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi.

EYT ile kimler emekli olacak?

1999 yılı öncesinde işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

EYT’li ne kadar emekli maaşı alacak?

Sabah'ta yer alan habere göre, çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede sona gelindi. Üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor.

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OYNAT 01:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sözleşmelilere kadro müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hazırlıkları süren kamudaki sözleşmeli personeli kadroya geçirilmesi hususunu değerlendirdik. Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacak ayrıca bir yıl da aday memurluk süreci olacak. 3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya geçecek. 520 bin sözleşmeli personelde 420 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor' dedi. BiP'te paylaş

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