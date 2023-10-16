İSKİ su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Pendik ve Silivri ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Arnavutköy'de sabah saatlerinde kesilen suyun öğleden sonra saat 15.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.
16 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 16 Ekim tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Pendik ve Silivri'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Pendik ve Silivri'de sular ne zaman gelecek?