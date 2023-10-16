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Bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 16 Ekim İSKİ su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 16 Ekim Pazartesi günü su kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Hal böyle olunca İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, İstanbul'da sular mı kesildi, sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

14:18 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İSKİ su kesintisi

İSKİ su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Pendik ve Silivri ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Arnavutköy'de sabah saatlerinde kesilen suyun öğleden sonra saat 15.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

16 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 16 Ekim tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Pendik ve Silivri'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Pendik ve Silivri'de sular ne zaman gelecek?



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