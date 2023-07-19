İstanbul'daki barajların doluluk oranları alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan baraj grafiklerinde su seviyesinin ve geçtiğimiz yıla oranla doluluk oranlarının düşük seviyelerde olduğu göze çarpıyor. İstanbul'un baraj doluluk oranı % 40.6 seviyesindedir.

Barajlardaki son bir haftalık değişim oranı ne kadar?

İSKİ verilerine göre ise barajlardaki son bir haftalık değişim -1.54 (%) olarak hesaplandı. İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde 3 milyon 550 bin 435 metreküp su tüketildiğini açıkladı. Bunun Rekor olduğunu belirten Başa, "Böylece tüm zamanların en yüksek Su Tüketimi miktarına ulaşıldı" dedi. Başa, "Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi en alt seviyeye indirelim" diye konuştu.

İstanbul'da doluluk seviyesi en düşük baraj hangisi?

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu, bugün itibarıyla Ömerli'de yüzde 73,08, Darlık'ta yüzde 56,75, Istrancalar'da yüzde 34,01, Elmalı'da yüzde 31,29, Terkos'ta yüzde 29,02, Sazlıdere'de yüzde 23,99 Büyükçekmece'de yüzde 21,78, Alibey'de yüzde 21,56, Kazandere'de yüzde 7,06, Pabuçdere'de yüzde 4,64 olarak belirlendi.

19 Temmuz tarihli mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şöyle: "Ömerli yüzde 49,1, Darlık yüzde 17,4, Terkos 13,4, Büyükçekmece yüzde 9,3, Sazlıdere yüzde 6,1, Alibey yüzde 2,1, Elmalı yüzde 0,9, Pabuçdere yüzde 0,8, Istrancalar yüzde 0,6, Kazandere yüzde 0,4."

İSKİ tarafından İstanbul'un içme suyu arıtma tesislerinden dün verilen su miktarı, 3 milyon 380 bin metreküp olarak kayda geçti.