|
Özgün

İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul'un baraj doluluk oranlarının düşük olması, iklim değişikliğinin ve kuraklığın etkisiyle açıklanmak. İstanbul barajlarındaki son durum İSKİ tarafından açıklandı. Buna göre, Büyükçekmece Barajı, Istrancalar Barajı ve Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranları sırasıyla % 22,23, % 34,95 ve % 24,19 seviyesindedir. İstanbul'un baraj doluluk oranlarının düşük olması, su sıkıntısı yaşanmasına neden olabilir. Peki İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte barajlardaki son durum.

14:51 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul'un baraj doluluk oranı

İstanbul'un baraj doluluk oranı

İstanbul'daki barajların doluluk oranları alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan baraj grafiklerinde su seviyesinin ve geçtiğimiz yıla oranla doluluk oranlarının düşük seviyelerde olduğu göze çarpıyor. İstanbul'un baraj doluluk oranı % 40.6 seviyesindedir.

Barajlardaki son bir haftalık değişim oranı ne kadar?

İSKİ verilerine göre ise barajlardaki son bir haftalık değişim -1.54 (%) olarak hesaplandı. İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde 3 milyon 550 bin 435 metreküp su tüketildiğini açıkladı. Bunun Rekor olduğunu belirten Başa, "Böylece tüm zamanların en yüksek Su Tüketimi miktarına ulaşıldı" dedi. Başa, "Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi en alt seviyeye indirelim" diye konuştu.

İstanbul'da doluluk seviyesi en düşük baraj hangisi?

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu, bugün itibarıyla Ömerli'de yüzde 73,08, Darlık'ta yüzde 56,75, Istrancalar'da yüzde 34,01, Elmalı'da yüzde 31,29, Terkos'ta yüzde 29,02, Sazlıdere'de yüzde 23,99 Büyükçekmece'de yüzde 21,78, Alibey'de yüzde 21,56, Kazandere'de yüzde 7,06, Pabuçdere'de yüzde 4,64 olarak belirlendi.

19 Temmuz tarihli mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şöyle: "Ömerli yüzde 49,1, Darlık yüzde 17,4, Terkos 13,4, Büyükçekmece yüzde 9,3, Sazlıdere yüzde 6,1, Alibey yüzde 2,1, Elmalı yüzde 0,9, Pabuçdere yüzde 0,8, Istrancalar yüzde 0,6, Kazandere yüzde 0,4."

İSKİ tarafından İstanbul'un içme suyu arıtma tesislerinden dün verilen su miktarı, 3 milyon 380 bin metreküp olarak kayda geçti.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan ise 2023'te 456 milyon 830 bin metreküp su alındı.

#iski
#istanbul baraj dolulu oranı
#istanbul
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Facebook kalıcı hesap silme ve kapatma nasıl yapılır?