Kavurucu sıcaklardan bu hafta da kaçış yok

Prof. Dr. Orhan Şen, “Batı bölgelerindeki Sıcak Hava devam ediyor. Türkiye genelinde yağış yok. Önemli bir sıcaklık doruğu var. Tekrar sıcaklıklar yükselecek. İstanbul’da hafta sonu dahil olmak üzere ortalamanın 4-5 derece üstüne çıkacak sıcaklıklar olacak. Pazar, pazartesi, salı günü sıcaklıklar İstanbul’da 30-31 derece olarak devam edecek” dedi.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yarın Marmara’nın mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.





KKTC’de açık havada çalışma yasaklandı





KKTC Çalışma Bakanlığı, aşırı sıcakların etkisi altındaki ülkede bir hafta süreyle 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yasağı koydu. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararın açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla alındığı belirtildi. Yasak süresinin yeniden değerlendirilerek uzatılması bekleniyor. KKTC’de her yıl aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde açık havada çalışma yasağı uygulanıyor.





MARMARA'NIN ALTI DA ISINIYOR





Marmara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, havaların aşırı ısınmasıyla birlikte yağışların azalacağı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Sarı, şöyle konuştu:





“Tarım ürünlerindeki rekolte ve hasat miktarı ile ürün kalitesi düşebilir. Bunun denizlere yansımasının da acı bir reçetesi olur. Deniz yüzeyi sıcaklıkları son 50 yıldır sürekli artışta. Şu anda Marmara Denizi’nde sıcaklık rekor düzeyde artmış durumda. Geçmiş yıllarda, yüzey sıcaklıklarının bu kadar arttığı durumlarda alg patlamalarını bu mevsimde çok görmezdik. Ama bu yıl aynı zamanda alg çoğalmalarını, özellikle kapalı koy ve körfezlerde yoğun şekilde görmeye, izlemeye devam ediyoruz. Ben birkaç gün önce Erdek Körfezi’nde 18 metreye kadar daldım. Dalış yaptığımız bölgede yüzeyde deniz suyu sıcaklığı 28 santigrat dereceydi. 10 metre derinliğe indiğimizde deniz suyu sıcaklığı halen 22 santigrat dereceydi. Yani çok yüksekti. Ve buna bağlı olarak da Marmara’da yoğun bir alg çoğalması var.





Eylem planına uyulmadı



