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EYT kıdem tazminatı, maaş tutarı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı." dedi.Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise EYT konusuna ilişkin, "Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" dedi. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" diye konuştu. Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
1 Ekim 2008 tarihinden önce işe başlamış veya emekli olmuş kişiler SSK’lı çalışmalarını sürdürmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecek ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacak.
Mevcut uygulamada emekli olmak için aranan koşullardan yaş dışındaki, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘emekli olabilir’ dilekçesiyle kıdemini ve diğer yasal haklarını alıp işten ayrılabiliyor. Yaş dışındaki şartlar için de 3 farklı uygulama söz konusu. Buna göre:
Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.
Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.
Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.
Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor. Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.
Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet’te “Ne kadar emekli aylığı alırım” şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.
Öncelikle yasanın yürürlüğe girmesi beklenecek. Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek.
SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.