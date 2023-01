Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise EYT konusuna ilişkin, "Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" dedi. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" diye konuştu. Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.