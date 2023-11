Yaşananların sürpriz olmadığını belirten Prof. Dr. Yaşar, "Bunu zaten biz bekliyoruz. En son 2019'da böyle bir ciddi bir şey oldu. Ama dünkü olay son yılların en sertiydi, en büyüğüydü. Çünkü rüzgar 110 km'lik hızla esti. Yağış 40-50 kg olmasına rağmen o müthiş rüzgar suyu bir anda şişirdi iç körfezde ve maalesef pek çok yerde su baskınları yaşandı. Bunun nedeni şu; küresel ısınma dönemindeyiz ve her yıl deniz seviyesi yükseliyor. Ama İzmir'de enteresan bir durum daha var. Biz tektonik olarak her yıl 1 santim çöküyoruz. Bu ne demektir? Her yıl İzmir Körfezi ve su yaklaşık 1 santim yükseliyor" dedi.