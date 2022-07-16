Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

'Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? KYK borçlarına af gelecek mi, faizleri silinecek mi?' soruları gündemde yerini aldı. Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına dair merak edilenler ve Kabine'nin gündem maddeleri haberimizde.....

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı en son 27 Haziran'da gerçekleşti. 15 günde bir yapılan Kabine’nin bir sonraki toplanması 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı KYK açıklaması

Küresel ve bölgesel krizlerin Türkiye ekonomisini de etkilediğini belirten Erdoğan, "Hayat pahalılığı başta olmak üzere insanları sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir, hiçbir yük kalıcı değildir." dedi.

Erdoğan sözlerini "Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizi, KYK ve onların burslara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona da kurban etmeyiz. Çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağız. Milletimizin sıkıntılarını, ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal biz. Göreve geldiğimizde öğrencilerin aldığı burs 45 liracıktı. Bu harcı kaldıran kimdi? Biz kaldırdık. Ekonomide önceliğimiz milletimizin işine, aşına vererek kritik tercihte bulunduk. 31 milyona yaklaşan istihdam, sanayi, yıllık 250 milyar dolara yaklaşan ihracatımızla kesintisiz büyüyen bir Türkiye fotoğrafı ile karşı karşıyayız. Enflasyonu kontrol altına aldıkça bu tablonun güzelliği daha da iyi anlaşılacaktır." Şeklinde devam ettirdi.

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