KYK kredi borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ile ilgili mesaj verdi. Peki KYK borçları silinecek mi 2022?

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; " Son zamanlarda bay Kemal çıkmış üniversiteli gençlerimizi KYK ilgili burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızdan sonra KYK borçları ile ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz, enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamız yapıyoruz. Milletimizin sıkıntısı da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Artık harç diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

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Bakan Kasapoğlu ; "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt içi Üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. Gençlerimizi bu anlamda biz hiçbir zaman mağdur etmedik.

Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi hiç bir mağduriyete edilemeyecek kadar önemli. Bakanlık olarak en detaylıca çalıştık. Hiçbir zaman hiçbir gencimizi mağdur etmediğimiz gibi gençlerimizin mutlu olması için adımlarımızı atacağız. Çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısında konuyu ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşacak." dedi.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı en son 27 Haziran 2022 tarihinde düzenlendi. Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi.

Ancak işaret edilen konuların ardından Kabine Toplantısının 18 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

KYK BORCU NASIL SORGULANIR?

KYK kredi borçlarının nasıl ve nereden sorgulanacağı merak ediliyor. Borç sorgulama ekranı ve diğer detaylar ise bu şekilde:

E-DEVLET İLE KYK BORÇ SORGULAMA

KYK kredi borcu olan ve borç için ödeme yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesine bağlanarak borcunu öğrenebiliyor. Burada vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme giriş yapılmalı ve ardından ödemek istenilen taksit ya da taksitleri seçilmelidir. İseğe göre kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

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GİB İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İLE BORÇ SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine giriş yapmalısınız. İlk olarak (https://www.gib.gov.tr/) adresi üzerinden kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yapın. Ardından sitede yer alan vergi borçları sekmesi üzerinden öğrenim kredisi borçları bölümünü seçin ve borç için sorgulama yapın.

İşlemi yaparken banka kartı ve kredi kartı ile tüm borçların göründüğü listeden taksit veya taksitleri seçebilir, tercihinize göre seçtiğiniz kartla KYK kredi borcu ödeme işleminizi yapabilirsiniz.