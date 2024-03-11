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Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, onaylandı mı? İşte kadın - erkek yaş tablosu...

"Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, onaylandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikte. Torba yasayla Meclis'e geleceği iddia edilen kademeli emeklilikte son durum araştırılıyor. Peki Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, onaylandı mı? Kademeli emeklilik kadın - erkek yaş tablosu değişti mi?

13:33 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kademeli emeklilik kadın-erkek yaş tablosu
Kademeli emeklilik kadın-erkek yaş tablosu
"Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, onaylandı mı? Kademeli emeklilik kadın - erkek yaş tablosu değişti mi?
"
sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl çıkarılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini (EYT) kaçıranlar için son haftalarda kademeli emeklilik yasası gündeme geldi. Basında ve sosyal medyada yer alan iddialara göre kademeli emeklilik yasasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu kapsamda net açıklama yaptı. Peki Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, onaylandı mı? İşte kadın - erkek yaş tablosu...

BAKAN IŞIKHAN SON NOKTAYI KOYDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında AK Parti MYK'sı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Bakan Işıkhan, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." dedi.

EYT düzenlemesinden o dönemde staj yapan çalışanlar yararlanamamıştı. Bu nedenle çalışanlar staj döneminin de hesaplamaya dahil edilmesini talep etmişti. Ayrıca, 9 Eylül 1999 tarihinden öncesini kapsayan düzenlemeyi bir gün veya birkaç ayla kaçıranlar da yaşanan mağduriyete dikkat çekerek düzenleme tabelinde bulunmuşlardı.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alınır.

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#Emekli
18 dakika önce
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