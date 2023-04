Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni idrak etmemize sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu gecenin feyzinden ve bereketinden faydalanmak isteyen Müslüman vatandaşlar Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu merak ederek araştırmalarda bulunuyor. Ramazân-ı şerifin ikinci yarısındaki iki cumartesi gününden 17,19 gibi tek sayılı gecelerden birinde Kadir Gecesi aranmaktadır. Kadir Gecesi'nin bu ay içerisinde hangi gece olduğunun gizlenmesi, müminlerin her geceyi Kadir Gecesi bilip, her gece çokça ibadet etmeleri içindir. Peki Kadir Gecesi nasıl bulunur? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir Gecesini hangi günlerde aramalıyız? İşte Diyanet'ten derlediğimiz bilgilerle soruların yanıtları.