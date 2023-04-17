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Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Günahların affedileceği ve tövbe kapılarının ardına kadar açık olacağı Kadir Gecesi’nde müslümanlar her zaman olduğu gibi ibadetlerine yönelecek. Kadir Gecesini namaz, dua ve tesbih çekerek geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi ibadetlerini araştırmaya başladı.

08:45 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kadir gecesi ibadetleri

Kadir gecesi ibadetleri

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için coşkulu bekleyiş başladı. İslam aleminde mühim bir yeri olan bu mübarek gecede günahların affı, sevapların nail olması için eller semaya açılacak. Kur'an-ı Kerim'in, Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecenin faziletinden faydalanmak isteyenler ise bu noktada Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler merak kazandı.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

- Kur’ân-ı Kerîm okumak

- Tevbe istiğfar etmek

- Salat u selam getirmek

- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

- Allah’ı çokça zikretmek

- Sadaka vermek

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:


Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı. Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî. Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı. İlmihalden birkaç sayfa okumalı. Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli. Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli. Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

-Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

-Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

KADİR SURESİ ARAPÇA- TÜRKÇE OKUNUŞU

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR GECESİ NE OLDU?

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.


Kadir Gecesi'ni Aramak: Kadir Gecesi'ni hangi günlerde aramalıyız?
Kadir Gecesi'ni Aramak: Kadir Gecesi'ni hangi günlerde aramalıyız?

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni idrak etmemize sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu gecenin feyzinden ve bereketinden faydalanmak isteyen Müslüman vatandaşlar Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu merak ederek araştırmalarda bulunuyor. Ramazân-ı şerifin ikinci yarısındaki iki cumartesi gününden 17,19 gibi tek sayılı gecelerden birinde Kadir Gecesi aranmaktadır. Kadir Gecesi'nin bu ay içerisinde hangi gece olduğunun gizlenmesi, müminlerin her geceyi Kadir Gecesi bilip, her gece çokça ibadet etmeleri içindir. Peki Kadir Gecesi nasıl bulunur? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir Gecesini hangi günlerde aramalıyız? İşte Diyanet'ten derlediğimiz bilgilerle soruların yanıtları.


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