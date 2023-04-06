Kadir Gecesi nasıl bulunur? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

Kadir gecesinin önemine işaret eden hadislerde, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir. Bu gecenin feyzinden ve bereketinden faydalanmak isteyen Müslüman vatandaşlar Kadir Gecesi’nin nasıl bulunduğunu merak ediyor. İşte detaylar.

KADİR GECESİ NASIL BULUNUR?

İmâm-ı Şa'râni Hazretleri, Kadir Gecesi'nin kaçıncı gece olduğunu, Ramazân-ı şerifin ilk gününe göre şöyle tespit etmiştir. Ramazân-ı şerif;

“Pazar günü girerse 28'i 29'a bağlayan gece.





“Pazartesi günü girerse 20'yi 21'e bağlayan gece.





“Salı günü girerse 26'yı 27'ye bağlayan gece.





“Çarşamba günü girerse 18'i 19'a bağlayan gece.





“Perşembe günü girerse 24'ü 25'e bağlayan gece.





“Cuma günü girerse 16'yı 17'ye bağlayan gece.





“Cumartesi günü girerse 22'yi 23'e bağlayan gece.

İmâm-ı Şa'râni Hazretleri, 30 sene, Kadir Gecesi'yle bu usüle göre müşerref olmuşlardır. Birçok evliyâ, bu usülle Kadir Gecesi'ni bulmuşlardır.

KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.





Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).

KADİR GECESİNİ HANGİ GÜNLERDE ARAMALIYIZ?





Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.





Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.



















