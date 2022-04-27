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Kadir gecesi ibadetleri nelerdir?

Muhabbetin, samimiyetin, rahmetin bol olduğu Ramazan ayına veda etmek üzereyiz. Bu mübarek ayın en faziletli gecelerinden biri olan, Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kadir Gecesi 27 Nisan yani bugüne denk geliyor. Milyonlarca Müslümanın en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi ise Kadir Gecesinin nasıl geçirilmesi gerektiği ile ilgili. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalıdır? Kadir Gecesi duaları ve ibadetleri ile ilgili bütün detaylar sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kadir gecesi ibadetleri nelerdir?
​Kadir gecesi ibadetleri nelerdir?

Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen ve milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 yani bugün idrak edilecek. Bu mübarek günü camilerde ve mescitlerde geçirmek isteyen ve en güzel şekilde idrak etmek isteyen Müslüman vatandaşların en çok arttığı ve merak ettiği konulardan bir tanesi Kadir Gecesinin nasıl geçirilmesi gerektiği ile ilgili. Peki, Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Kadir gecesi dua ve ibadetleri nelerdir? İşte haberin detayları sizlerle...

Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır?

  • Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
  • 1) Kur’ân-ı Kerîm okumak
  • 2) Tevbe istiğfar etmek
  • 3) Salat u selam getirmek
  • 4) Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
  • 5) Allah’ı çokça zikretmek
  • 6) Sadaka vermek
  • Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
  • Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı. Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî. Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı. İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

(Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî)
(Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî)

Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli. Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli. Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

Kadir suresi okunabilir

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir surenin Arapçası

Kadir suresi.
Kadir suresi.

Kadir Suresi Türkçe anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Gecesi çekilecek tesbihler nelerdir?

  • 1) Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
  • 2) Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
  • 3) Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

Kadir Gecesinin anlamı ve önemi

Yüce dinimiz İslam için en mühim, en ihtişamlı ve en faziletli gecelerin en başında yer alır. Kadir Gecesi'nde, Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır. Kur'an meşalesi dünyayı aydınlatmaya bu mübarek gecede başlamıştır. Kadir suresinde de bu gece ile ilgili ''bin aydan daha hayırlı'' ifadeler yer almaktadır.

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

  • 1.Rekat
  • Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
  • Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
  • Sübhâneke'den sonra
  • 15 kere tesbih
  • Fatiha ve sure'den sonra
  • 10 kere tesbih
  • Rüku tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih
  • Rükûdan doğrulunca
  • 10 kere tesbih
  • Secde tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih
  • Secdeden doğrulunca
  • 10 kere tesbih
  • 2.secde tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih okunur.
  • İkinci rek'ate kalkılır.
  • 2.Rekat
  • İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
  • Fatiha'dan önce
  • 15 kere tesbih
  • Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
  • Rüku tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih
  • Rükûdan doğrulunca
  • 10 kere tesbih
  • Secde tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih
  • Secdeden doğrulunca
  • 10 kere tesbih
  • 2.secde tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih okunur.
  • Üçüncü rekata kalkılır.
  • 3.Rekat
  • Dördüncü rek'ate kalkılır.
  • Sübhâneke'den sonra
  • 15 kere tesbih
  • Fatiha ve sure'den sonra
  • 10 kere tesbih
  • Rüku tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih
  • Rükûdan doğrulunca
  • 10 kere tesbih
  • Secde tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih
  • Secdeden doğrulunca
  • 10 kere tesbih
  • 2.secde tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih okunur.
  • 4.Rekat
  • Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
  • Fatiha'dan önce
  • 15 kere tesbih
  • Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
  • Rüku tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih
  • Rükûdan doğrulunca
  • 10 kere tesbih
  • Secde tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih
  • Secdeden doğrulunca
  • 10 kere tesbih
  • 2.secde tesbihinden sonra
  • 10 kere tesbih okunur.
  • Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.
  • Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
  • Dua edilir.

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır?
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Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır?
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