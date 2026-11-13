BİM katalog bugün indirimde neler var? BİM 13 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu

Her hafta sunduğu avantajlı aktüel ürünlerle tüketicilerin ilgi odak noktası olan BİM Marketler Zinciri’nin merakla beklenen 11 ve 13 Kasım 2026 aktüel ürünler katalogları yayımlandı. "Bu hafta BİM’e ne gelecek, 11 Kasım Çarşamba ve 13 Kasım Cuma günlerinde hangi ürünler indirimde olacak, ev gereçleri ve elektronikte hangi fırsatlar var?" sorularını yanıtlayan yeni kampanya döneminde; teknolojik araç gereçlerden küçük ev aletlerine, mutfak züccaciye ürünlerinden temel gıda ve hijyen malzemelerine kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Arama motorlarında alışveriş tutkunlarının yoğun olarak sorguladığı BİM aktüel kataloğunun öne çıkan indirimli fırsat ürünleri ve fiyat listesi şu şekildedir: