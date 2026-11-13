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Togg T6X ne zaman çıkacak? Togg T6X modeli ne kadar kaç lira olacak?

08:42, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 08:42, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha ekonomik yeni modellerini önümüzdeki yılın ortasında piyasaya sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Tosyalı, yeni modelin fiyatına ilişkin, “Bugünkü fiyatların neredeyse yarısına daha ekonomik modelimizi piyasaya süreceğiz; hazırlıklar tamam, yeni platformlar kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOGG, C-SUV modeli T10X ve sedan modeli T10F'in ardından geniş kitlelerin erişebileceği A/B segmentindeki yeni modeli T6X için geri sayımı sürdürüyor. Bireysel kullanıcılar ve şehir içi mobilite için özel olarak tasarlanan B-SUV/Crossover konseptindeki TOGG T6X'in, resmi lansmanının yapılması ve ön sipariş/talep toplama sürecinin başlatılması bekleniyor. "Ucuz TOGG" olarak da adlandırılan T6X modelinin, mevcut C-SUV modeline kıyasla daha kompakt boyutları ve optimize edilmiş batarya seçenekleri sayesinde, Türkiye'deki %10'luk en düşük ÖTV diliminde yer alarak oldukça erişilebilir bir fiyat etiketiyle piyasaya sunulması öngörülüyor. Trumore uygulaması üzerinden e-Devlet entegrasyonuyla gerçekleştirilecek talep toplama sürecinde, kura veya ön sipariş sırasına göre hak sahipleri belirlenecek.

TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN ALINACAK? 

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İstanbul Finans Merkezi'nin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda Türkiye'nin yerli otomobilinin geride bıraktığı 7 yılı değerlendirerek yeni çıkacak T6X modeli için önemli detayları paylaştı.

TOGG T6X FİYATI NE KADAR OLACAK? 

Togg'un yeni modeli T6X'in her ay bir şekle büründüğünü ve gelecek haziran ayında bu aracı kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını belirten Tosyalı, "T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak." dedi.

TOGG T6X TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MENZİL, BATARYA, MOTOR)

Togg T6X’in piyasaya çıkış tarihi ve tahmini fiyatı netleşmiş olsa da teknik detaylar henüz resmi olarak duyurulmadı. Seri üretim öncesi test ve geliştirme aşamaları süren modelin;

Batarya kapasitesi,

Sürüş menzili,

Motor gücü (HP/kW),

Şarj hızı ve süresi,

Donanım paketleri ve iç tasarım detayları

satış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.

Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F modellerinin yanı sıra güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarını da geçen yıl yollara çıkardı.

T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla yüksek performans sunuyor.

T10X 4More, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde, obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla güçlü ve sofistike bir görünüm sergiliyor. T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 523 kilometreye varan menziliyle dikkati çeken cihaz, yüksek performansını çekiş kabiliyetiyle birleştiriyor.

Başlıklar :ToggTogg T6X fiyatıUcuz Togg T6XTogg T6X özellikleri
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Togg T6X ne zaman çıkacak? Togg T6X modeli ne kadar kaç lira olacak?

Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOGG, C-SUV modeli T10X ve sedan modeli T10F'in ardından geniş kitlelerin erişebileceği A/B segmentindeki yeni modeli T6X için geri sayımı sürdürüyor. Bireysel kullanıcılar ve şehir içi mobilite için özel olarak tasarlanan B-SUV/Crossover konseptindeki TOGG T6X'in, resmi lansmanının yapılması ve ön sipariş/talep toplama sürecinin başlatılması bekleniyor. "Ucuz TOGG" olarak da adlandırılan T6X modelinin, mevcut C-SUV modeline kıyasla daha kompakt boyutları ve optimize edilmiş batarya seçenekleri sayesinde, Türkiye'deki %10'luk en düşük ÖTV diliminde yer alarak oldukça erişilebilir bir fiyat etiketiyle piyasaya sunulması öngörülüyor. Trumore uygulaması üzerinden e-Devlet entegrasyonuyla gerçekleştirilecek talep toplama sürecinde, kura veya ön sipariş sırasına göre hak sahipleri belirlenecek.

TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN ALINACAK? 

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İstanbul Finans Merkezi'nin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda Türkiye'nin yerli otomobilinin geride bıraktığı 7 yılı değerlendirerek yeni çıkacak T6X modeli için önemli detayları paylaştı.

TOGG T6X FİYATI NE KADAR OLACAK? 

Togg'un yeni modeli T6X'in her ay bir şekle büründüğünü ve gelecek haziran ayında bu aracı kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını belirten Tosyalı, "T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak." dedi.

TOGG T6X TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MENZİL, BATARYA, MOTOR)

Togg T6X’in piyasaya çıkış tarihi ve tahmini fiyatı netleşmiş olsa da teknik detaylar henüz resmi olarak duyurulmadı. Seri üretim öncesi test ve geliştirme aşamaları süren modelin;

Batarya kapasitesi,

Sürüş menzili,

Motor gücü (HP/kW),

Şarj hızı ve süresi,

Donanım paketleri ve iç tasarım detayları

satış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.

Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F modellerinin yanı sıra güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarını da geçen yıl yollara çıkardı.

T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla yüksek performans sunuyor.

T10X 4More, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde, obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla güçlü ve sofistike bir görünüm sergiliyor. T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 523 kilometreye varan menziliyle dikkati çeken cihaz, yüksek performansını çekiş kabiliyetiyle birleştiriyor.

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