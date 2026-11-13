Togg T6X ne zaman çıkacak? Togg T6X modeli ne kadar kaç lira olacak?

Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F modellerinin yanı sıra güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarını da geçen yıl yollara çıkardı.

T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla yüksek performans sunuyor.

T10X 4More, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde, obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla güçlü ve sofistike bir görünüm sergiliyor. T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 523 kilometreye varan menziliyle dikkati çeken cihaz, yüksek performansını çekiş kabiliyetiyle birleştiriyor.