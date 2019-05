Kadir gecesi duası anlamı ve okunuşu

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi hadislere göre, Ramazan ayının son on gününde tekli geceler içerisinden bir gecedir. Bu gecenin gizlili bırakılması da büyük hikmetleri içinde barındırıyor. En önemli hikmeti, son on geceyi, her gece Kadir gecesi gibi geçirmektir. Bu gecelerde, itikafa girmeyen Müslümanlar evlerinde nafile namazlar kılıp, têvbe ederek, dualar ederek, Kur'an okuyarak ve Allah'ı zikrederek geçirebilirler.

KADİR GECESİ DUASI

Âişe Annemiz radıyallahu anhanın "O gece bildiğim bir gece olursa ne yapayım ya Resûlullah?" şeklindeki sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı okumasını tavsiye buyurarak cevap vermiştir:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni."

KADİR GECESİ DUASI MANASI

"Allah’ım Sen affetmeyi seviyorsun, Sen çok affedicisin, beni de af buyur."

KADİR GECESİ ÖNEMİ

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.

KADİR GECESİNDEN NE YAPILIR?

Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur. İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da arttırır. İtikâf, insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırıp daha fazla ibadete vesile olması yanında, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme imkânı da sağlar. İnsanların zaman zaman böyle derin tefekküre ihtiyacı vardır. İtikâf bu tefekkürü gerçekleştirmek için bir fırsat olarak kullanılabilir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi Ramazan'ın son on günüde tekli gecelerden birisinde yer almaktadır. Bazı hikmetler nedeniyle Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu gizlenmiştir. En önemli hikmetlerinden birisi ise Ramazan ayının son on günün ibadetle geçirilmesi içindir. Kadir gecesi, Ramazan'ın 21, 23, 25, 27, 29. gecelerinden birisindedir. Ancak alimlerin bazılarının 27.geceyi kuvvetle ihtimal gördükleri için ülkemizde de 27. gece Kadir gecesi olan kutlanmaktadır. Bu gece ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.

Âlimler Hz. Peygamber'in bu ifadesine dayanarak Allah'ın güzel isimleri arasında ism-i a‘zamın, ramazanın son on günü içerisinde Kadir gecesinin gizli tutulması gibi icâbet saatinin de gizli tutulduğunu ve bu suretle insanların gün boyu Allah'a yönelmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini söylemişlerdir.