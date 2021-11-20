Özgün Kadir İnanırın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır neden yoğum bakımda?
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Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır neden yoğum bakımda?

Kadir İnanır neden yoğum bakıma kaldırıldı? sorusu merak ediliyor. Ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklama yapıldı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan hastaneye götürüldü. Kadir İnanır vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı gerekçesiyle burada yoğun bakıma alındı. Peki, Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir İnanırın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır neden yoğum bakımda?
kadir inanır

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli’ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği ifade edildi.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır 15 Nisan 1949 yılında Fatsa'da dünyaya geldi. Ailesinin son çocuğu olan Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokulu Fatsa'da okudu. Kadir İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.

1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"' ile sanat hayatı başlayan Kadir İnanır bu yarışmada finale kaldı. Ses Dergisi'nin ardından 1968 tarihinde düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci olan Kadir İnanır kariyerinin başında bir süre fotoromanlarda oynadı.

Sinemaya Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle adım atan Kadir İnanır'ın ilk başrolü 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filmidir. Bu filmde Türkân Şoray'la başrolleri paylaşan Kadir İnanır daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.

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