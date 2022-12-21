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Kahramanmaraş Afşin’de okullar tatil oldu mu? Afşin Kaymakamlığı tatil açıklaması

Türkiye’nin pek çok ili kar yağış ile mücadele ederken bazı iller de ise soğuk hava etlili oluyor. Yoğun kar yağışı altında olan Kahramanmaraş’ın, Afşin ilçesinde okullar tatil edildi. Bugün okulların tatil olduğu, Afşin’de yarın okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş Afşin okullar bugün tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Afşin’de okul var mı yok mu?
Afşinde okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Afşin’de okullar bugün tatil mi?

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Okullar yarın tatil mi?
Okullar yarın tatil mi?

Afşin’de okulların yarın (22 Aralık Perşembe) tatil olup olmayacağı ise henüz resmi makamlarca açıklanmadı.

Adana’da okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba tatil olan ilçeler
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