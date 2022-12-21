Kahramanmaraş Afşin’de okullar tatil oldu mu? Afşin Kaymakamlığı tatil açıklaması Türkiye’nin pek çok ili kar yağış ile mücadele ederken bazı iller de ise soğuk hava etlili oluyor. Yoğun kar yağışı altında olan Kahramanmaraş’ın, Afşin ilçesinde okullar tatil edildi. Bugün okulların tatil olduğu, Afşin’de yarın okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılıyor.

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