Kahramanmaraş Afşin’de okullar tatil oldu mu? Afşin Kaymakamlığı tatil açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Afşin’de okullar bugün tatil mi?
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.
Afşin’de okulların yarın (22 Aralık Perşembe) tatil olup olmayacağı ise henüz resmi makamlarca açıklanmadı.