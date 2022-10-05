Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu işçisi yemek ücretine zamlandı

4D işçi yemek parası için gözler Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü detaylarındaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı. 2021 yılında imzalanan ve 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapıldı. Peki kamu işçilerin günlük yemek ücreti ne kadar oldu, yeni yemek ücreti kaç lira oldu? İşte detaylar.

550 bin işçiyi ilgilendiren yemek ücretler belirlendi. Kamu kurumlarında çalışan sürekli işçilerin yemek parası yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı.

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İşçilerin günlük yemek ücrete ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Bilgin ile Atalay ve Arslan arasında imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücretinin 17 liradan net 55 liraya çıkartıldığı bildirildi.