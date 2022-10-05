Özgün Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu işçisi yemek ücretine zamlandı
ÖZGÜN HABERLER

Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu işçisi yemek ücretine zamlandı

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamu işçisi yemek ücreti ne kadar oldu, günlük yemek ücreti kaç lira?
Kamu işçi yemek ücretleri

4D işçi yemek parası için gözler Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü detaylarındaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı. 2021 yılında imzalanan ve 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapıldı. Peki kamu işçilerin günlük yemek ücreti ne kadar oldu, yeni yemek ücreti kaç lira oldu? İşte detaylar.

550 bin işçiyi ilgilendiren yemek ücretler belirlendi. Kamu kurumlarında çalışan sürekli işçilerin yemek parası yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı.

İşçilerin günlük yemek ücrete ne kadar oldu?

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Bilgin ile Atalay ve Arslan arasında imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücretinin 17 liradan net 55 liraya çıkartıldığı bildirildi.

THY dış hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası başlattı
ÖZGÜN
THY dış hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası başlattı
Cesedi derede bulundu

Cesedi derede bulundu

​Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı.
8 aylık Hayreddinsütten boğulacaktı

8 aylık Hayreddin
sütten boğulacaktı

​Bir saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Bakan Koca duyurdu: Skandal görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyeti durduruldu

​37 yaş küçük eşini öldürdü: Katilin evinden çıkanlar şaşırttı.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretamiz içerikler sunan program sonrası yeni gelişme.

​'Kullandıkları taktikleri biliyoruz' diyerek açık açık uyardı.

​WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor: Bir dönem sona erdi.

İki kentin 'kebap' rekabeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.