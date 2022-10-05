Özgün THY dış hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası başlattı
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THY dış hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa'ya gidiş-dönüş her şey dahil 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler 5-15 Ekim tarihlerinde satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-15 Mart 2023 tarihlerinde indirimli, ucuz fiyatlarla uçuş yapabilecek. İşte THY'nin Orta ve Kuzey Avrupa'ya uçuş kampanyası ülkeler listesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THY dış hatlar ucuz bilet kampanyası: THY indirimli bilet ne kadar, kampanyalı uçuşlar hangi ülkelere?
THY'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa'ya gidiş-dönüş her şey dahil 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. THY'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY, Orta ve Kuzey Avrupa'da birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat olanağı sağlıyor.

THY Orta ve Kuzey Avrupa uçuş kampanya tarihi

  • Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler 5-15 Ekim tarihlerinde satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-15 Mart 2023 tarihlerinde Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig, Münih, Nürnberg ve Stuttgart'a 149, Basel, Viyana, Salzburg ve Zürih'e 169, Cenevre'ye 199, Londra'ya 209, Amsterdam, Lüksemburg ve Brüksel'e 246, Stockholm ve Oslo'ya 249, Helsinki'ye 269, Kopenhag, Birmingham, Edinburgh'a 279, Dublin'e 289, Göteborg ve Billund'a 299, Manchester'a 259 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor. Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

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