Kar ve sağanak alarmı! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor... 19 Mart 2024 Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10 KENTTE ALARM VERİLDİ

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı. Bugün ve yarın için 10 kentte alarm verildi. Çarşamba günü İstanbul dahil tüm yurt için uyarı geldi. Birçok kent için kar yağışı hafta boyunca devam edecek. Bazı illerde ise yoğun kar ve sağanak yağış görülecek. İşte İstanbul dahil tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…

İL İL HAVA DURUMU

Ülkenin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

YOĞUN KAR VE SAĞANAK

CNN TÜRK Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, “Bugün doğu ve güneydoğu Anadolu’da yağış var diğer bölgeler parçalı bulutlu ve çık Marmara’da sis doğuda çığ riski devam ediyor. Çarşamba günü sıcaklıklar 3-4 derece düşecek. Perşembe ve cuma iç kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Hafta sonu batıdan başlayarak tekrar ısınacak.

Bugün Urfa Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak kuvvetli sağanak, Hakkari, Van’ın güneyi Siirt ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı. Bu gece ve yarın Mardin, Şırnak, Hakkâri ve Van’ın güneyinde yağışlar kuvvetli sel ve su baskını olur dikkat”

BUGÜN VE YARIN İÇİN 10 KENTTE SARI VE TURUNCU UYARI

Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 1

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13





🗓️19 Mart 2024 Salı

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. pic.twitter.com/7N60meB8zN — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 19, 2024







