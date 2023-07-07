Karpuz, sıcak yaz aylarında serinletici, lezzetli ve sulu bir meyve olması sebebiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İyi bir karpuz seçmek için ses, kabuk testi ve alt leke gibi bazı ipuçları bulunuyor. Bu yöntemlerin hepsine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en iyi karpuz seçme yöntemleri.

KARPUZ NASIL SEÇİLİR, İYİ KARPUZ NERDEN ANLAŞILIR?

Karpuz seçerken aşağıdaki 6 yöntemi deneyebilirsiniz;

Ses: Karpuzun olgun olduğunu anlamak için kabuğuna hafifçe vurun. Olumlu bir işaret, derin ve tok bir sestir. Boş bir sesten kaçının, çünkü bu karpuzun olgun olmadığına işaret edebilir. Kabuk: Karpuzun kabuğu pürüzsüz olmalıdır. Çatlaklar, ezikler veya yumuşak bölgeler bulunan karpuzları seçmekten kaçının. Ağırlık: Karpuzun ağır olması, içinde bol miktarda su olduğunu gösterebilir. Bu nedenle, karpuzu seçerken biraz ağırlık hissedin. Şekil: Karpuzun düzgün ve simetrik bir şekle sahip olmasına dikkat edin. Anormal şekillere sahip karpuzlar genellikle olgunlaşmamış veya düzensiz büyümüş olabilir. Alt leke: Karpuzun alt kısmında, yani alt lekesinde sarı bir leke olması olgunluğun bir göstergesi olabilir. Bu leke, karpuzun yere temas ettiği noktada oluşur ve koyu sarıdan turuncuya doğru renk değiştirir. Parmak testi: Parmaklarınızla karpuzun kabuğuna hafifçe bastırın. Eğer kabuk hafifçe esnekse ve baskıdan sonra hızla eski haline dönüyorsa, bu olgun bir karpuz olduğunu gösterir.

Bu ipuçlarını kullanarak, olgun, tatlı ve lezzetli bir karpuz seçebilirsiniz. Ancak her zaman tamamen kesin bir sonuç garanti etmese de, bu yöntemler genellikle yardımcı olur.

KARPUZUN FAYDALARI NELER?

Karpuz su oranı yüksek (%90) bir meyve olduğu için diüretiktir yani sık idrara çıkarma özelliği vardır. Bu yüzden ödem sorunu yaşayanlar için mükemmel bir besindir.

Ancak karpuzun glisemik indeksi yüksek olduğu için dikkatli tüketilmelidir. İnsülin direnci, hipoglisemi, diyabet hastası olan kişilerin de karpuz tüketirken porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeleri 2 dilimden fazla yememeleri gerekir.

A ve C vitamini içerdiği için antioksidanlardan zengin bir meyvedir. Serbest radikal oluşumunu engeller, saç, göz ve cilt sağlığı içinde mükemmel bir besin kaynağıdır.

Karpuza kırmızı rengi veren ‘likopen’ de antioksidandır. Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır aynı zamanda kanser hücreleri ile savaşarak vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yapılan araştırmalar karpuzun özellikle prostat kanserine karşı koruduğunu göstermiştir.

Karpuz B grubu vitaminleri içerdiği için ko-enzim fonksiyonu nedeniyle yaşlanmayı geciktirir ve immün sistemi destekler.

Sodyum ve potasyum içeriği nedeniyle sinir iletiminde ve kan basıncını dengelemede rol oynar.

Aynı zamanda spor sonrası kas ağrılarını azaltarak toparlanma sürecini kısalttığı gözlemlenmiştir. Yüksek potasyum içerdiğinden dolayı böbrek hastaları mutlaka doktoruna danışarak tüketmelidir.

KARPUZ KAÇ KALORİ?

100 gram (ince bir dilim) karpuz 30,4 kaloridir.

KARPUZUN BESİN DEĞERLERİ

Karpuz karbonhidrat, aminoasit, lif, A, B, C vitaminleri, folat ile potasyum, fosfor, magnezyum, sodyum ve kalsiyum minerallerini içerir.

Ayrıca fitokimyasal ve likopen ile birlikte karoten, lutein gibi karotenoidler bakımından da iyi bir kaynaktır.







