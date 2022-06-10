Hayat Kelek karpuz iade edilebilir
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Kelek karpuz iade edilebilir

Renksiz ve tatsız çıkan ‘kelek’ karpuzunuzu fişiyle iade edebileceğinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz. Yetişmemiş karpuzun ‘ayıplı ürün’ kategorisinde olduğunu belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kelek karpuzu iade almayan, yenisini vermeyen veya ücret iadesine yanaşmayan satıcıların şikayet edilebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kelek karpuz iade edilebilir
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RABİA ŞENOL

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte karpuzlar tezgahlarda boy göstermeye başladı. Market ve manavlarda kilosu 5 ila 10 lira arasında satılan ilk hasatta en büyük sorun, karpuzların “kelek” diye tabir edilen renksiz ve kokusuz olması. Peki karpuz kelek çıkarsa vatandaşlar ne yapacak? Tüketici olarak vatandaşların ne gibi hakları var? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ortalama fiyatı 40 lirayı bulan karpuzun kelek çıkması halinde iade edilebileceğini söyledi.

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YASAL HAKKINIZ VAR

  • Yetişmemiş karpuzun “ayıplı ürün” statüsünde olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, “Dolayısıyla tüketicinin ayıplı ürünle karşılaştığında mevcut olan yasal hakları, kelek karpuzla karşılaştığında da geçerlidir. Şöyle ki tüketici ayıplı ürünle karşılaştığında ayıpsız ürünle misliyle değişimini veya iadesini isteyebileceği gibi, satıcının da buna uyma mecburiyeti vardır. Yani tüketicilerin tercihi neyse uymak zorundadır” dedi.

FİŞSİZ OLMAZ

Vatandaşın satış fişini saklaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Tüketici ürünü hangi tarihte aldığını ancak o satış fişiyle belgeleyebilir. Ancak bazı tüketiciler meyveyi genelde seyyar satıcılardan alıyor. Bu satıcıların resmi satış fişi vermese dahi TC veya vergi numarasının yazılı olduğu bir kağıda kaç liraya, hangi tarihte, ne sattığını yazıp imzalaması yeterlidir. Bu şekilde, hak arama önündeki büyük engel kalkmış oluyor” ifadelerini kullandı.

TÜBİS’E BAŞVURUN

  • Ağaoğlu, kelek karpuzu iade almayan, yenisini vermeyen veya ücret iadesine yanaşmayan satıcıların şikayet edilebileceğini söyledi: “Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi'ni kullanarak (TÜBİS) hakem heyetlerine ellerindeki belgelerle başvurulabilir. Tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar mahkeme kararı hükmünde olup İcra İkaz Kanunları hükümlerine göre yerine getirilir.”

Kelek değil, sarı karpuz!
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Yaz sıcağında en lezzetli serinleme yollarından biri olan karpuzun Kanser çeşitlerine karşı olan tedavi edici ve koruyucu etkisinin yanı sıra kalp fonksiyonlarının ve kan basıncının düzenlenmesine de yardımcı olduğu belirlendi.
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Aynı zamanda iyi bir lif kaynağı olduğundan bağırsak hareketlerini düzenleyen ve bağırsak kanserini önlemede rol oynayan karpuzun çekirdeklerinin de, içinde bulunan cucurbocitrin adlı madde ile kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olduğunu kaydetti.
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Yağ ve kolestrol içermediğinden ve kalorisi de düşük olduğundan yaz aylarında yapılan diyetlerde özel bir yeri bulunan karpuzun tüketilmesi için olgunlaşmış olmasına vurgu yapıldı.
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Alıştığımız kırmızı içli karpuzun yanı sıra, şu sıralar sarı karpuz da hem dikkat çekiyor hem de şifa kaynağı olarak satılmaya devam ediyor.
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Özellikle Çin'de çok sık tercih edilen sarı karpuz ülkemizde de listelere girdi.
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Diyet yapanların tercih ettiği karpuz, düşük kalorisinin yanı sıra B ve C vitamini ile Sodyum, kalsiyum, potasyum ve demir mineralleri açısından zengin bir meyve.
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Karpuzun faydaları - Çok iyi bir idrar söktürücü olan karpuz, vücuttaki atık maddeleri, bağırsakları ve kanı temizler.
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- Kalbi koruyucu etkisi vardır.
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- Vücuda zindelik, serinlik ve ferahlık verir.
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- Börekleri çalıştırarak böbrek taşlarını ve kumlarını dökmeye yardımcı olur.
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- Kemik gelişimini de destekler.
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Kelek değil, sarı karpuz!
Altın Çilek ve Giseng'ten sonra sağlık açısından oldukça faydalı sarı karpuz kapış kapış satılıyor.


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