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TÜİK Kasım 2022 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkı bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2022 enflasyon oranı açıklaması ile aylık ve yıllık bazda görülen enflasyonu duyuracak. Memur ve emekli zam oranını doğrudan etkilemesi nedeniyle gözler TÜİK'in kasım ayı enflasyonu açıklamasında olacak. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkı kaç olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım enflasyon oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 5 aylık enflasyon rakamı
Kasım ayı enflasyon

Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşların belirlenmesinde en önemli etkenler arasında yer alan enflasyon rakamları merak ediliyor. Enflasyon rakamları her ayın ilk haftasına açıklanıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?

KASIM AYI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım tarihin açıklandı. TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 5 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00'da açıklanacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLACAK?

5 aylık enflasyon farkı için gözler kasım enflasyon rakamlarına çevrildi. Ekim enflasyon rakamları ile 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ayı enflasyon farkı: yüzde 2,37 , ağustos ayı enflasyon farkı: yüzde 1,46 ve eylül ayı enflasyon farkı: yüzde 3,08 Ekim enflasyon farkı 3,54 oldu ve toplam enflasyon farkı 10,45 oldu. Kasım ayı enflasyon rakamları gelince 5 aylık enflasyon farkı habere eklenecek.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

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