Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE Aralık kira zammı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Kasım ayı enflsyon oranının ne zaman açıklanacağı da merak kazandı.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?

Kasım ayı enflasyon oranı henüz açıklanmadı.

Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan kira sözleşmelerini kapsayacak ve 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak. Aralık ayı kira artış oranı da yüzde 25 olarak uygulanacak.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

ÖRNEK KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

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Mevcut Kira Bedeli: 4.000,00 TL

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 4.750,00 TL