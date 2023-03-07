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Kasımpaşa’dan altın değerinde 3 puan: Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig 24. hafta kapanış maçında Kasımpaşa evinde Antalyaspor’u konuk etti. Maç Kasımpaşa’nın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 22’ Monir Chouiar, 39’ Fote Koita, 45’ Fernando (pen.) ve 60’ Mickael Malsa’dan geldi. Kasımpaşa aldığı altın değerindeki galibiyetle puanını 25’e çıkararak 13. sırada yer aldı. Kasımpaşa - Antalyaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:42 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor

Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig 24. hafta son maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi ekip Kasımpaşa 3-1 kazandı.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Kasımpaşa - Antalyaspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU


KASIMPAŞA TEKNİK SORUMLUSU EKREM ÖRENÇ: “3 GOLLÜ NET BİR GALİBİYET KAZANDIK”

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, taktiksel açıdan keyifli bir maç olduğunu dile getirerek, “3 gollü net bir galibiyet kazandık” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, “Bu maça iyi hazırlandık. Maç öncesi yeni transferlerden beklentimiz belliydi. Maçın skoru itibari ile de beklentimizi karşıladılar diyebilirim. İki takımda maça dengeli başladı. Maç görsel açıdan çok zevkli geçmesede taktiksel anlamda iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın başında rakibimiz pozisyonlara girdi fakat skor üretemedi. Biz yakaladığımız pozisyonda golleri bulduk ve avantaj sağladık. İkinci yarı itibarıyla istediğimiz oyunu sahada daha da iyi oynayabildik. Mağlup olan rakibimiz üstümüze geldi ve biz de son bölümde kontra ile açıkları yakalamaya çalıştık. Sonuç itibarıyla 3 gollü net bir galibiyet kazandık” şeklinde konuştu.



#Kasımpaşa
#Antalyaspor
#Spor Toto Süper Lig
#Monir Chouiar
#Fernando
#maç özeti
2 saat önce
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Kasımpaşa’dan altın değerinde 3 puan: Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor
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