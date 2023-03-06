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Liverpool gol oldu yağdı: Liverpool 7-0 Manchester United

İngiltere Premier Lig 26. haftasında Liverpool evinde Manchester United’ı konuk etti. Liverpool evinde Manchester United’a tarihi bir fark atarak 7-0’lık skorla maçtan galip geldi. Beşiktaş’ın eski golcüsü Wout Weghorst maçın 58. dakikasında oyundan çıktı. Goller dakika 43’ ve 50’ Cody Gakpo (2), 47’ ve 75’ Darwin Nunez, 66’ ve 83’ Mohamed Salah (2), 88’ Roberto Firmino’dan geldi. Liverpool bu sonuçla puanını 42’ye çıkararak 5. sırada yer aldı. Liverpool - Manchester United maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:05 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Liverpool 7-0 Manchester United Maç Özeti İzle (VİDEO)

Liverpool 7-0 Manchester United Maç Özeti İzle (VİDEO)

İngiltere Premier Lig 26. haftasında Liverpool ve Manchester United karşı karşıya geldi. Maç Liverpool’un 7-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ

Liverpool - Manchester United maç özetini izlemek için

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU





#Manchester United
#Liverpool
#Mohamed Salah
#Darwin Nunez
#Cody Gakpo
2 gün önce
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Liverpool gol oldu yağdı: Liverpool 7-0 Manchester United
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