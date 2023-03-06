Liverpool 7-0 Manchester United Maç Özeti İzle (VİDEO)
İngiltere Premier Lig 26. haftasında Liverpool ve Manchester United karşı karşıya geldi. Maç Liverpool’un 7-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ
LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
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