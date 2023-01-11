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EYT KGF paketinde neler olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT kıdem tazminatı için işveren verilecek kredi garanti fonu destekerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Nebati, “Kıdem tazminatını çalışanın hesabına yatıracağız. 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek.” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KGF kredisi kaç ay faiz oranı nedir? EYT Kredi Garanti Fonu destek ödemesi ne kadar? Yeni KGF paketi 2022 hangi bankalar veriyor?
EYT KGF kıdem tazminatı desteği ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Nebati, (KGF'nin EYT desteği) 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek." dedi.

EYT kıdem tazminatı nasıl ödenecek, işverene mi işçiye mi verilecek?

  • EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle şirketler için öngörülmeyen bir maliyet olacağını belirten Nebati, "Bir firma öngöremediği kıdem tazminatını biz karşılayacağız. Doğrudan çalışanın hesabına gidecek. Alacağız doğrudan kişinin hesabına parayı yatıracağız. Oldukça düşük maliyetli olacak" dedi.

İkinci el konut kampanyası olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." dedi. Bakan Nebati, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir." diye konuştu.

Nebati, "(Yeni Evim) Bu bir çağrıdır. Pazartesi günü kamunun ortaya koymuş olduğu tavra, siz (konut firmaları) de destek vereceksiniz. Siz de bunu kampanyaya dönüştüreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Yeni KGF paketi 2022 hangi bankalar veriyor?

Yeni KGF destek paketine ilişkin kredi verecek bankalara yönelik açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den geldi. Nebati, "Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek.” dedi.

Geçmiş yıllarda KGF paketi desteği veren bankalar Akbank T.A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Denizbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. olmuştu.

KGF nedir?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.

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