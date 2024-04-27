"TOKİ %25 indirim kampanyası devam ediyor mu? TOKİ 2024 indirim kampanyası başladı mı, başvurular ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) indirim kampanyası hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde yüzde 25 indirim yapan Toplu Konut İdaresi, borcunu peşin ödemek isteyenlere vatandaşların kampanyadan faydalanma olanağı sunmuştu. Peki TOKİ %25 indirim kampanyası devam ediyor mu? TOKİ 2024 indirim kampanyası başladı mı, başvurular ne zaman?

TOKİ'nin 2024 yılı için planlanan %25 indirim kampanyası hakkında henüz kesin bir başlangıç tarihi açıklanmadı. Geçtiğimiz sene eylül ayında başlayan yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de son bulmuştu. Ancak, TOKİ'nin önceki yıllarda düzenlediği kampanyalar gibi, bu yılki kampanyanın da benzer bir zaman diliminde, muhtemelen eylül ayı civarında başlaması bekleniyor​.

2023 yılı Eylül ayında başlatılan indirim kampanyasında başvuru şartları şöyleydi: Kampanyadan faydalanabilmek için konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.