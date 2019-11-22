Kısa güzel resimli ve anlamlı günaydın mesajları

Her sabah gün ayınca sevdiklerinize, arkadaşlarınıza atabileceğiniz anlamlı ve güzel kısa mesajları sizin için hazırladık. Herkese özel günaydın mesajlarını resimli yada resimsiz olarak sevdiklerinize atabilir, sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

İşte kısa, anlamlı, arkadaşınıza ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz mesajlar:

Yepyeni çok güzel bir gün! Sana sunacağı sevgi, huzur, mutluluk, başarı almaya hazır mısın? Hayırlı sabahlar.

Kazasız belasız, acısız dertsiz, huzurlu mutlu güzel bir gün olması dileğiyle. Hayırlı sabahlar.

Allah(c.c)’ım, nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. Hayırlı sabahlarımız olsun.

Rabbim! Yuvalarımıza saadet ver, ömrümüze bereket ver, kazancımızı helalinden eyle! Rızana uygun şekilde yaşamayı nasip eyle. Hayırlı sabahlarımız olsun.

Şafak vakti duam, Allah sana yüzünü güldürecek güzel bir gün nasip etsin. Günaydın.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bugün. Günaydın.

Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa, Rabbim gönlünüze onu versin. Hayırlı sabahlar.

Küçük mutluluklardan büyük sevinçler yaşayacağınız huzurlu bir gün olsun. Günaydın.

Yüzünüzün yüreğinizle birlikte güldüğü, güzel bir gün olsun. Olmaz dediğiniz ne varsa olsun. Bitmez dediğiniz ne varsa bitsin. Hayırlı sabahlar.

Her sabah uyanır uyanmaz aklıma gelen ilk şeyin sen olması ne kadar da güzel değil mi arkadaşım? İlk günaydının benden.

Gözlerini bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin. Hayırlı sabahlar.

Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden rahman ve resul aşkı eksik olmasın. Gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp, gerçeğe dönüşmesi dileğiyle hepinize hayırlı ve mutlu sabahlar.

Dostlukların tükenmediği, sevgilerin ölmediği, gözyaşlarının akmadığı, gülücüklerin bitmediği en güzel sabahlar sizlerin olsun.

Mutlulukların peşinizi bırakmadığı, üzüntülerin size yaklaşamadığı güzel bir gün dilerim. Günaydın.

Huzur dolu günler, kalbinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın dostlar. Hayırlı günler.

Yeni bir gün bugün gülümse, tüm güzellikler başlayacak bugün ile. Günaydın hayırlı günler.

Gül kokuları arasında, simit ve çay lezzetinde günaydınlar. Bu sabah bütün mutluluklar senin olsun.



