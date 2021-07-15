Özgün Günaydın Mesajı Anlamlı, Komik, Romantik, Resimli Günaydın Mesajları
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Günaydın Mesajı: Anlamlı, Komik, Romantik, Resimli Günaydın Mesajları

Eşinize, dostunuza, arkadaşınıza tüm sevdiklerinize ‘günaydın’ demek için en iyi yol, onlara sabahın ilk saatlerinde güzel, anlamlı, romantik, dualı, sevgi dolu, resimli ya da komik günaydın mesajları göndermektir. WhatsApp, Instagram, Facebook gibi sosyal ağlar üzerinden özel olarak paylaşacağınız ya da durumunuza koyacağınız günaydın mesajı sözlerini derledik. İşte sevdiklerinizin gününü aydınlatmak için sevgiliye günaydın mesajları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Günaydın Mesajı: Anlamlı, Komik, Romantik, Resimli, Sevgiliye Günaydın Mesajları
Günaydın Mesajları

Her günün sabahında sevdiklerinize, arkadaşlarınıza iyi dilek temennilerinde bulunmak için günaydın mesajı gönderilir. Güzel bir günaydın mesajıyla sevdiklerinizi mutlu edebilir, uyandığında yüzlerini gülümsetebilir ve onların günlerinin iyi geçmesine neden olabilirsiniz. İşte eşe, kardeşe, arkadaşa, dosta anlamlı, komik, duygu dolu, dualı, resimli günaydın mesajları.

DOSTA ARKADAŞA GÜNAYDIN MESAJLARI

Allah Celle celalühu gecenin karanlığından gündüzün aydınlığına çıkardığı gibi günümüzü de hayırlı kılsın..

Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, Rabbim hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün nasip etsin hayırlı sabahlar.

Allah Sevgisiyle kalpleri dolu gönül dostları. Allah'ın Rahmeti, Bereketi üzerinize olsun. İnşallah Hayırlı Sabahlar.

Allah'ın, Rahmeti, Bereketi üzerinize olsun, Evinizde huzur, Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Hayırlı sabahlar.

Gününüze güzel başlarsanız öylede devam ettirirsiniz. Hayırlı, mutlu, güzel ve iyi bir sabaha başlayabilmek için gelin arkadaşlarımız ile temennileşerek başlayalım. Günün böyle aydın olsun devamı mutlu ve hayırlı bitmesiyle günaydın arkadaşım.

Sabah şerifleriniz hayır ve mutlu olsun günün ve gönlün gökyüzü gibi açık olsun. İyi ve güzel gün için hayırlı sabahlar en kötü günün böyle olsun.

Güzel bir güne dua ile başlamak neşe bile bitmesini sağlar hayırlı ve mutlu günler.

Güzel bir gün hayır duaları ile başlar...hayırlı ve mutlu sabahlarınız olsun...

Herkese mutlu sabahlar diliyorum.. hayırlı ve mutlu bir güne başlamanız dilekleriyle...

Hayır dileyelim mevladan günümüz uzak olsun beladan hayırlı ve güzel sabahlar....

Selam ve dua ile başlayalım güne, hep birlikte kavuşalım rahmetine, günaydınlar hepimize.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bugün. Günaydın.

Dua ibadetin özüdür bol dualı bir gün dileğiyle günümüz aydın kazancımız bereketli olsun, cümleten hayırlı sabahlar..

Ettiğiniz duaların kabul olması dileğiyle günaydın dostlarım.

Güzel bir gün hayır duaları ile başlar...hayırlı ve mutlu sabahlarınız olsun inşallah...

Bugün bir günümüzü daha aydınlatan Allah'a (c.c) şükürler olsun. Cümleten hayırlı sabahlar.

Bu mübarek günün hürmetine dualarınız ve ibadetleriniz kabul, hata ve günahlarınız affolsun, hayırlı günler, hayırlı cumalar...

Günaydın! Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden Rahman ve Resul aşkı eksik olmasın. Mutlu ve huzurlu günler dilerim.

Yeni günün Size huzur getirmesi dileğiyle, hayırlı sabahlar

Her sabaha ALLAH'u Teala'nın adıyla uyanmak sanki yeniden doğmak gibi...

Her sabah RAB'bimize DUA etmeyi unutmayalım. Çünkü ALLAH bizi uyandırmayı unutmadı. Yaşadığımız her anın kıymetini bilelim, günaydın ve hayırlı sabahlar.

Bir gün sen, bir gün ben, bir gün bir başkası sana bu mesajı atacak ama önemli olan gönülden getirmektir. Herkese hayırlı sabahlar.

Güneşin parlak ışıklarıyla doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizinle olsun. Günaydın, hayırlı cumalar dilerim.

Cennet nerede bilir misin? Gülen gözlerde, tatlı sözlerde, mutlu yüzlerde, bazen gündüzlerde, bazen gecelerde ama; en güzeli...SEVGİ DOLU YÜREKLERDE...Günaydınlar, Hayırlı Günler.

Gözlerinizi bu sabah mucizelere açmanız dileğiyle, hayırlı günler dilerim.

Herkese mutlu sabahlar diliyorum... hayırlı ve mutlu bir güne başlamanız dileğiyle günaydın...

Selamun aleyküm, Hayırlı ve mutlu sabahlar, gününüz aydın olsun.

Sıcak bir gün doğuşundan daha güzel olan bir şey varsa, o da bizim dostluğumuzdur. Günaydın!

Dünyanın sona erdiğini hayal etmek kolay. Ama en iyi arkadaşım olmadan bir gün geçirmeyi hayal etmek zor. Günaydın!

EŞE GÜNAYDIN MESAJLARI

Akşam yatmadan önce ve sabah kalktığımda aklıma ilk gelen şey sensin. Günaydın!

Hayırlı eş, huzurun başlangıcıdır. Günaydın huzurum!

Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyor. Günaydın eşim!

Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın eşim!

Güneş doğudan doğmaz, yatağımda, yanımda yükselir. Günaydın gün ışığım!

Sana aşık olmak, her sabah erkenden uyanmaya değer… Günaydın canım!

İyi ki evlendik. Günaydın canım!

Benim için en büyük hazine, kendisine baktıkça Allah’ı hatırlatacak bir eştir. İyi ki varsın, günaydın eşim.

Sen benim sonsuz sadakatim merhametim hissiyatım şefkatimsin ve aman diyene yüz çevirmeyişimsin. Günaydın!

Sen Allah'ın bir lütfusun gözlerimin nurusun. Günaydın güzel eşim.

RESİMLİ GÜNAYDIN MESAJLARI

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