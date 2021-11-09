Kocaeli'de öğrenci servisi kazasında ölü var mı? Yaralı sayısı kaç?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, öğrenci servis midibüsü yoldan geçen bir kadına çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak dereye düştü. Midibüs sürücü ve 20 öğrencinin yaralandığı kazada, ölü ve yaralı sayısının kaç olduğu merak ediliyor.

KOCAELİ ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASINDA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?

Kocaeli’de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenci servisi kazasında sürücü de 3 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis midibüsünün içinde 22 kişinin bulunduğu öğrenilirken, yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Kazada bir vatandaş, bir öğrenci olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Ekiplerin müdahaleleri sürerken, sürücü Mehmet Ö.’de olaydan 3 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ VALİSİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, trafik kazasında yaralanan ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Gençlere geçmiş olsun temennilerinde bulunan Yavuz, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı diledi.

Vali Yavuz, Kontrolden çıkarak, köprünün üzerinden dere yatağına uçmasıyla elim bir kaza meydana gelmiştir. Kazayı öğrenir öğrenmez, tüm ekipleri, valilik olarak koordine ettik ve alana gönderdik. Daha sonra kendim olay yerine geldim. Bizim en önemli görevimiz koordinasyonu sağlayıp, olay yerine gelmek. Tüm ekiplerimizi, iki kaymakamımızı görevlendirdim. Bir vatandaşımız yolda hayatını kaybetti. Bir öğrencimizin de hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Diğer kardeşlerimizin tedavileri devam ediyor. Temennimiz, diğer kardeşlerimizin hayati tehlikelerinin olmaması. Şu an için araçta sürücü sıkışmış durumda. Arkadaşlarımız titizlik ile faaliyetlerini sürdürüyor. Acele ettiğimiz takdirde de, zarar verme durumu olduğu için çok dikkatli yürütülüyor. Bir kez daha üzüntülerimizi paylaşıyoruz" dedi.