11 Eylül’den beter: Salgın kurbanları Hart Adası’na gömülüyor

Son üç günde rekor ölüm sayısıyla karşılaşan ABD’nin New York şehrinde, mevcut mezarlıklar devre dışı kalınca çare toplu mezarlar açılmasında bulundu. New York’ta koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler tabutlarla Hart Adası’na getirilerek açılan toplu mezarlara defnedilmeye başlandı. ABD’de koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ve salgınının merkez üssü haline gelen New York kentinde koronavirüs pandemisinden hayatını kaybedenlerin cenazeleri, toplu olarak toprağa veriliyor. Tabutların gömülme işlemi için özel ihaleyle işçi alımı yapıldı.

TABUTLAR ÜST ÜSTE İSTİFLENDİ

Soğutucu kamyonlarla Hart Adası’na taşınan cenazeler toplu mezarlara gömülüyor. New York’ta hayatını kaybedenler için açılan toplu mezarlara cesetleri taşımak için kazıcı kullanıldı, tabutlar mezarda üst üste 4 kat şekilde istiflenerek toprakla kapatıldı. New York Belediye Başkanı Belediye Başkanı Bill De Blasio, hafta başında yetkililerin korona virüsünden hayatını kaybedenlerin Long Island bölgesindeki Hart Adası’na gömülme olasılığını araştırdıklarını ve henüz bir karara varmadıklarını açıklamıştı.

11 EYLÜL’DEN KÖTÜ

New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, koronavirüsten ölenlerin her geçen gün artığını belirterek, “11 Eylül’e eşdeğer bir durumla uğraşıyoruz. Hastane morgları, cenaze evleri, mezarlıklar dolu. Daha fazla kaynağa ihtiyacımız var” diyerek New York’ta parkların mezarlık olarak kullanılabileceğini ifade etmişti. New York Valisi Andrew Cuomo da eyaletin, 11 Eylül sonrası yaşanandan daha kötü bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

3 GÜN ÜST ÜSTE REKOR ÖLÜM

ABD’de salgının merkez üssü haline gelen ve son 3 gündür peş peşe rekor sayıda ölümün yaşandığı New York, 162 bine yakın vaka ile İspanya, İtalya ve Almanya’yı bile geride bıraktı. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette son 24 saatte 777 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölümlerin 7 bin 844’e çıktığını söyledi. New York’taki toplam vaka 161 bin 798 olarak açıklandı. ABD genelinde 491 bin 339 kişi Kovid-19’a yakalandı, 18 bin 255 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusunu virüs vurdu

Çin kaynaklı koronavirüs salgınının yeni merkezi olan ABD’de salgın ülke çapındaki tüm askeri üsleri de etkisi altında aldı. Newsweek dergisinde ilk kez yayınlanan haritaya göre 41 eyaletteki toplam 100 askeri üste Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtildi. Pentagon geçen salı günü yaptığı açıklamada orduda salgından etkilenen asker sayısını 3 bin olarak açıklamıştı. ABD içi ve dışında tüm üslerde salgın hızla yayılmaya devam ederken, üslerdeki hareketlilik de en alt seviyeye indirildi. ABD ordusunda salgından en çok Deniz Kuvvetleri’nin etkilendiği, onu sırasıyla Kar Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri’nin izlediği belirtiliyor. 41 eyaletin 9’unda bulunan askeri üslerde vaka sayısının 100’ün üzerinde olduğu belirtildi.

Kimsesizler ve salgın hastalıktan ölenler gömüldü

ABD’de Hart Adası geçmişte kimsesizlerin ve salgın hastalıklarda ölenlerin toplu olarak gömüldüğü bir ada. 1919 yılında İspanyol gribi olarak bilinen salgınında, 1980-1985 yılları arasında AIDS’ten ölen ve 2008 yılında domuz gribinden ölen on binlerce kişi, hastalığın başkalarına bulaşması endişesiyle bu adaya gömülmüştü.

Gerçek vaka sayısı 5 kat

ABD’nin Massachusetts eyaletinde atık sularda korona virüs aramasında gerçek vaka sayısının 5 kat daha yüksek olabileceği iddia edildi. 446 olarak açıklanan vaka sayısının en az 2300 olduğu sonucuna varılan raporda, MIT ve Harvard gibi üniversitelerden araştırmacıların imzası var. ABD’de Biobot Analytics isimli tıbbi araştırma kurumu, Massachusetts eyaletindeki atık sularda beklenenin çok üzerinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) kalıntısı tespit ettiklerini iddia etti. Tıp alanında henüz resmi onay alınmamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv isimli kuruluşun internet sayfasında salı günü yayımlanan rapora göre, mart ayında Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinden alınan atık sularda bulunan corona virüs izleri beklenenden çok yüksek çıktı.