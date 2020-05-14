22 ilde maske zorunluluğu getirildi

"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Sakarya, Manisa, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirdi. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 19 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.
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Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.
Sakarya, Manisa, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirdi.
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 19 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.
İşte il il İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınan kararlar...
Manisa Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takılması zorunlu bulvar ve caddeleri duyurdu. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Korona virüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve ilimiz için ek tedbirlerin planlanmasıuygulanması gerektiği değerlendirildiğinden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi kapsamında aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmiştir. Virüsün yayılmasının engellenmesi açısından vatandaşın yoğun olarak kullandığı, Manisa Şehzadeler ve Yunusemre Kaymakamlıklarının sorumluluk alanlarında bulunan Seyfettin Bey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, 8 Eylül Caddesi, İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi, Kumludere Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Dr. Sadık Ahmet caddesi ile Atatürk Bulvarında bulunan vatandaşlarımızın maskesiz gezmesi yasaklanmıştır. Kaymakamlıklarımızca da gerekirse İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bulvar, cadde ve sokaklarda da, yazılı tedbirlere benzer tedbirlerin almasının uygun olacağına karar verilmiştir. Yukarıda alınan kararın kolluk kuvveti marifeti ile denetlenerek yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır”
Kırıkkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda kentteki belirli alanlarda vatandaşların maskesiz olarak bulunmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takmaları ve sosyal mesafeye uygun hareket etmeleri esastır. Daha önce İl Hıfzıssıhha Kararlarında belirtilen yerlere ek olarak 15.05.2020 tarihinden itibaren ilimiz Cumhuriyet Meydanı başlangıcı olan Zafer Caddesi boyunca Belediye Caddesinin kesişimine kadar, Belediye Caddesi boyunca, Belediye Caddesi ile Barbaros Hayrettin Caddesinin kesişiminden başlayarak Barbaros Hayrettin Caddesinin Menderes Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve bu noktadan itibaren Menderes Caddesi boyunca KırıkkaleKırgaz Doğal Gaz Dağıtım Şirketinin bulunduğu kavşağa kadar, ayrıca İsmet İnönü Caddesi boyunca, Millet Bulvarının İsmet İnönü Caddesi ile kesiştiği noktadan itibaren Hürriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Hürriyet Caddesinin ise tekrar Zafer Caddesi ile kesiştiği nokta içerisinde kalan alan ve bahse konu caddelerin ilgili alanlarında vatandaşların ağzını ve burnunu tamamen kapatacak şekilde maskesiz olarak bulunmasına ve sosyal mesafeye aykırı davranışlarda bulunmasına müsaade edilmemesine karar verildi” denildi.
Burdur'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ve iş yerleri dışındaki ortamlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla, kentte maske takmak zorunlu hale getirildi.
Kararda, Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesinde en önemli unsur maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması olduğundan, vatandaşlarımızın evlerinin ve iş yerlerinin dışında bulundukları bütün ortamlarda maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bütün dış ortamlarda, cadde, sokak, meydan ve diğer ortak kullanım alanlarında maske takılması ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak kolluk birimleri tarafından yapılan denetimler artırılacaktır denildi. Karara göre berber, kuaför ve güzellik merkezleri tarafından, randevu ile hizmet verilen bütün müşterilerin isim ve telefon bilgileri günlük olarak düzenli şekilde kayıt altına alınacak ve yapılacak denetimlerde hazır halde bulundurulacak
Sakarya Valiliği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak için bütün alanlarda maske takılması zorunluluğu getirdi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, Valilik toplantı salonunda bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi. Berberler, kuaförler ve güzellik salonu gibi iş yerlerine ise müşteri kaydı tutma zorunluluğu getirildi. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, daha önce alınan kararlar doğrultusunda kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanarak, sağlık kurumu, eczane, pazar yeri, toplu ulaşım, alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler, taksiler gibi çeşitli kapalı alanlara maske takarak girilebileceğinin uygun görüldüğü anımsatıldı. Gelinen süreçte açık alanlarda da vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi koruma kuralına yeterince riayet etmedikleri görüldüğü aktarılarak, Tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın açık alanlar dâhil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur denildi. Sakarya Valiliği ayrıca bazı işletmelere kayıt tutma zorunluluğu getirerek, şu kararı verdi: Covid-19 pozitif vaka tespit edildiğinde bulaşın olası kaynağı ve temaslıların süratle tespit edilerek yayılımın önlenmesi amacı ile berber, kuaför ve güzellik salonları gibi iş yerlerinde gelen müşterilerin günlük olarak isim soy isim ve iletişim bilgileri kaydedilip iş yerinde saklanacak ve istendiğinde İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz edilecektir.
Tunceli’de İl Pandemi Kurulu’nun, korona virüs salgını ile ilgili aldığı tedbirler kapsamında maske kullanımı zorunlu hale geldi,
Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu’nun, Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik kararlar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ilçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 2 Haziran 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyeceği aktarılırken, merkez ve 7 ilçesinde çalışan tüm kamu görevlilerinin il dışına gidip gelmeleri de aynı tarihe kadar müsaade edilmeyeceği duyuruldu. Daha önce getirilen Pertek ve Çemişgezek’ten feribotla Elazığ’a geliş gidişlere yönelik kısıtlamada 2 Haziran’a kadar uzatıldı. Açıklamanın devamında, “Zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendilerinin ve diğer vatandaşların sağlığı için Kent Meydanı, Cumhuriyet , Hürriyet, İnönü, Nupelda Ayaz Güloğlu, Boysan, Mehmet Karaman, Ali Demir Caddeleri, Sanat Sokağı, Palavra Meydanı, Dar Sokak, Çaykeyfi Sokağı, Kıbrıs Sokak, Ata Sokak, Kent Müzesi Önü, Otogar, Muhlis Akarsu Caddesi, Tunceli-Elazığ Karayolu Atatürk Mahallesi (Eğitimciler Kavşağı- SGKKavşağı arasında kalan bölge) gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske kullanmalarının zorunlu olmasına 2 Haziran 2020 tarihine kadar karar verildi. Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere, toplu bayramlaşma ziyaretlerinin ve programlarının yasaklanmasına, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine 2 Haziran 2020 tarihine kadar kararlaştırıldı” denildi.
Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunluluğu getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Valilik Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalar ve ilave tedbirler görüşüldü. Açıklamada görüşüne yer verilen Atik, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisiyle kararlılıkla mücadeleye devam edildiğini dile getirdi. Siirt il genelinde iyiye doğru gidiyoruz. Bu durumda olmamız bizleri rehavete sürüklememeli. diyen Atik, vatandaşların kurallara riayet etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Açıklamada, kentte maske takmayla ilgili karar alındığı bildirilerek, Vatandaşlarımızın sosyal iletişim halinde bulunan alanlara, meydanlara, sokak ve caddelere, iş yerlerine maskesiz çıkmalarına izin verilmeyecektir. Çıkanlar hakkında idari yasal işlem yapılacaktır. ifadesi kullanıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla iftar ve sahur vakitleri arasında yaya trafiğine kapatılan Güres ve Aydınlar caddelerinin yeniden açılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, kentten Batman ve Diyarbakır'a minibüslerle yapılan seyahatlerin de gerekli önlemler alınarak yapılmasına izin verildiği kaydedildi.
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel ve kamu ortaklı tüm kurumlar ile çarşı ve fabrikalarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, aldığı yeni karaları paylaştı. Kurul, Hunat, Yeraltı, Kazancılar ve Kapalı Çarşı ile yeraltı geçitlerinde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde çalışan esnafın maske takarak çalışmasına, iş yerlerine maskesiz müşteri alınmamasına ve bu tip mekanların tamamında maskesiz dolaşılmamasına karar verdi. Toplantıda, özel ve kamu ortaklı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışanların ve buradan hizmet alanlar ile Organize Sanayi Bölgelerinde ve Serbest Bölgedeki fabrikalar, Toptancılar Sitesi, Sebze Hali'ndeki iş yerlerinde çalışanların ve buradan hizmet alanların ağzı ve burnu örtecek şekilde doğru maske kullanmaları, maske takmadan bu mekanlarda bulunmamaları kararlaştırıldı. Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına karar verildi.
Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.
Kırklareli Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 14 Mayıs Perşembe günü itibariyle, il genelinde, tüm vatandaşlarımızın açık alanlarda maske takmaları zorunludur denildi
Rize Valisi Kemal Çeber, artık eczane ve marketlerde maske satılacağına işaret ederek, Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık. dedi.
Çeber, Valilik önünde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı. İki konu hakkında karar aldıklarını ifade eden Çeber, 65 yaşının üzerindeki büyüklerimize sokağa çıkma izni verildiği zamanlarda, yanlarında bir refakatçi olabilecek. Bir refakatçi olmak şartıyla sahil bandımızı 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz için açtık. Bu karar aynı zamanda 18 yaş altındaki çocuklarımız için de geçerli. diye konuştu. Maskelerin de artık her yerde bulunabildiğini belirten Çeber, 200 bine yakın maske dağıtımı yapıldı. Artık eczanelerde ve marketlerde maske satılacağı için maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayacak bir karar aldık. Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık. dedi.
Düzce’nin korona virüs vaka sayısında en hızlı artan 9 il arasında yer almasının ardından İl Hıfzıssıhha Meclisi harekete geçti. İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Polis ekipleri yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, sokak ve bulvarlarda devriye atarak maskesiz dolaşanları, maskesini yanlış takanları uyardı.
Düzce’de İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Düzce’nin Türkiye’de vak’a sayısı hızla artan 9 il arasında yer almasının ardından harekete geçen Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi aldığı karar ile il genelinde maskesiz sokağa çıkmayı, sokakta dolaşmayı yasakladı. İl Hıfzıssıhha Meclisi kararları gereği ayrıca maskenin ağzı burunu kapatacak şekilde takılmaması da uyarı ve ceza gerektiren durumlar kapsamına alındı. Bu kapsamda Polis ekipleri Düzce’nin yaya trafiği en yoğun cadde, sokak ve bulvarlarında devriye atarak vatandaşların maske takmaları konusunda anons yaparak uyarılarda bulunuyor. Ayrıca maskesini ağzı, burnu kapatacak şekilde takmayan vatandaşları da uyararak vatandaşların maskelerini nizami takmaları konusunda bilgilendiriyor.
Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi.
Vali Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan sıkı tedbirler ve vatandaşların bunlara uyması sayesinde kentte 8 gündür yeni vakaya rastlanmadığını bildirdi. Kazanımların devam ettirilmesi gerektiğini belirten Gürel, Havaların ısınmasıyla sokaklarımızdaki kalabalıklar artmaya başladı. Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun maske taktığını memnuniyetle görmekteyiz fakat hala maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlarımızın olduğunu gözlemliyoruz. ifadelerini kullandı. Virüs tehlikesinin geçmediğini ve mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Gürel, şunları kaydetti: Virüsün bir an önce bitmesi ve hayatımızın normale dönmesi için şu ana kadar aldığımız kararlara ilave olarak, sokağa maskesiz çıkılmaması, tüm iş yerlerinde çalışanların maske takması, şehrimizin cadde, sokak, meydan, park ve tüm sosyal alanlarında maske takılması zorunluluğu getirme kararı alıyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, sosyal mesafemizi koruyalım, maskesiz dışarıya çıkmayalım.
Maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen Afyonkarahisar'da, Vali Mustafa Tutulmaz, İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara vatandaşların ne kadar uyduğunu, yaptığı denetimlerle gözlemledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele aralıksız devam ederken, Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu salgının gidişatına göre gerekli tedbir kararlarını alıyor. Normalleşmenin yavaş yavaş başladığı şu günlerde cadde ve sokaklar her zamankinden biraz daha fazla kalabalıklaşmaya başladı. Bu noktada maske kullanımının ve sosyal mesafe kurallarının göz ardı edilebildiği bildirildi. Bu tür kural ihlallerini önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sosyal iletişim halinde bulunulan meydanlara, alanlara, cadde ve sokaklara, iş yerlerine maskesiz çıkılması yasaklandı. Yasağa uymayanlar için idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. Kurallara uyulup uyulmadığını yerinde denetleyen Vali Tutulmaz, vatandaşları kurallara uyulması ve duyarlı davranılması hususunda uyarırken, aksi davrananlara para cezası verileceğini hatırlattı. Esnafı da ziyaret eden Tutulmaz, iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.
22 ilde maske zorunluluğu
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 19 ilde zorunlu hale getirildi. Söz konusu illerde maske takma zorunluluğu getirilirken, bazı illerde ise insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.