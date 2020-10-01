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TÜRKİYE

30 Eylül koronavirüs tablosu: Test, vaka ve ölü sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül 2020 Çarşamba gününe ilişkin koronavirüs verilerini açıkladı. 30 Eylül Çarşamba günü koronavirüs vakaları ve ölü sayısı bir önceki güne göre azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Zatürre oranı hakkında da bilgilendirme yapan Koca, "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu. Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu" ifadelerini kullandı. İşte 30 Eylül Çarşamba günü koronavirüs ölü, vaka, iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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30 Eylül Çarşamba gününün koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan sonuçlara göre ölü ve vaka sayısında düne göre düşüş gözleniyor.

Türkiye'nin 30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan sonuçlara göre ölü ve vaka sayısında düne göre düşüş gözleniyor.

Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, vaka sayısı 318 bin 663, vefat sayısı 8 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 30 bin 719, ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4 oldu.

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"Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, tabloda daha önce var olan bilgilere yeni bilgiler ilave edildiğini bildirdi.

Yapılan test sayısı kaç oldu?

  • Koca, "Önümüzdeki dönemde test sayılarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112 bin 98. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ZATÜRRE ORANI DÜŞTÜ

Koca, "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu. Eğer zatürre oranı bu oranda düşmemiş olsaydı şu an sağlık kuruluşlarımızdaki yük 5 kat daha fazla olmuş olacaktı. Buradaki başarıyı erken tedavi ve filyasyonu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Koca ayrıca tablolara ilişkin, "Bundan sonra daha geniş, var olan bilgilere ilave hem birinci basamak filyasyon ve aile hekimi izleme oranlarını hem de sağlık kuruluşlarımızdaki yoğun bakım erişkin hasta, yatak ve ventilatör doluluk oranlarımızı da haftalık olarak vermiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

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