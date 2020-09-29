Türkiye'nin 29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Ölü sayısı 68, vaka sayısı 1427

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2020

KORONAVİRÜS Türkiye'de son 24 saatte bin 412 kişiye koronavirüs tanısı konuldu

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

28 Eylül koronavirüs tablosu.

27 Eylül koronavirüs tablosu.

26 Eylül koronavirüs tablosu.

25 Eylül koronavirüs tablosu.