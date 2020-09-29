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Koronavirüs Türkiyenin 29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı Ölü sayısı 68, vaka sayısı 1427
TÜRKİYE

29 Eylül koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Ölü sayısı 68, vaka sayısı 1427

Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Koca da verileri, Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte bin 412 kişiye koronavirüs tanısı konuldu
KORONAVİRÜS
Türkiye'de son 24 saatte bin 412 kişiye koronavirüs tanısı konuldu

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

28 Eylül koronavirüs tablosu.

27 Eylül koronavirüs tablosu.

26 Eylül koronavirüs tablosu.

25 Eylül koronavirüs tablosu.

24 Eylül koronavirüs tablosu.
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Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bugün koronavirüsten 68 kişi hayatını kaybetti.
Ermenistan işgalcidir

Ermenistan işgalcidir

​AK Parti Sözcüsü Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
Rus gazeteci cephedeki Ermeni askerleri rezil etti: Yerimizden ayrılamıyoruz saklanmamız tavsiye edildi

Türkiye dengeleri değiştirdi

Türkiye dengeleri değiştirdi

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik 72 saat.
Yorgan yastıklı önlem

Yorgan yastıklı önlem

Arabalarını böyle korudular.

Tedirgin eden ses

Tedirgin eden ses

'Fokurdama ve gaz neyin nesidir, merak içerisindeyiz.'
400 yıllık derbi:<br> Lahanacılar ve Bamyacılar

400 yıllık derbi:
Lahanacılar ve Bamyacılar

​Sultanların uğruna şiirler yazdığı ezeli rekabet...

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​Stalin'in desteğinden güç bularak pervasızca işgal ettiler.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano Al Nassr'a veda etti
Spor

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano Al Nassr'a veda etti

Adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı oyuncu Giuliano, Al Nassr'a veda etti. 30 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al Nassr'dan ayrıldığını duyurdu. Giuliano'nun Fenerbahçe'ye geri dönebileceği iddia ediliyor.
Ormanköy’ün açık hava çarşı mağazaları için ön talep başladı!
Ekonomi

Ormanköy’ün açık hava çarşı mağazaları için ön talep başladı!

Anadolu Yakası’nın Bağdat Caddesi’nden sonra ikinci önemli caddesi olan Alemdağ Caddesi’nde ilk planlı cadde mağaza ve dükkanları ön talep başladı. Toplu ulaşım ağlarının tam ortasında yer alması nedeniyle bölgenin cazibe merkezi olan projede, cadde üzerindeki mağaza ve dükkanlar, açık hava alışveriş ve ticaret merkezi konseptiyle yer alacak.
Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor
Teknoloji

Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretiminin gelecek yılın ortalarında başlamasının beklendiğini, Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıyacak insansız hava araçlarının da gelecek yıl teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Demir, "(Aksungur ve Akıncı) Siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor. Onların talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıl teslimatları görüyor olacaksınız" dedi.

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