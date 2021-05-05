ABD Başkanı Biden: Koronavirüs aşılarının patent hakkı kaldırılmalı

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya ölüm saçan koronavirüs salgınının sona ermesi için birçok farklı firma aşı geliştirdi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in veri analizi, varlıklı ülkelerde koronavirüs aşılarının, gelişmekte olan ülkelere oranla 25 kat daha hızlı yapıldığını ortaya koydu.

Aşıların yüzde 40'ı küresel nüfusun yüzde 11'ini temsil eden 27 zengin ülkeye gitmişken, gelir düzeyi en düşük ülkelerden oluşan yüzde 11'lik kesime düşen pay, yüzde 1,6 ile sınırlı kaldı.

Söz konusu gelişmelerin ışığında ABD Başkanı Joe Biden'dan aşı üreticilerine bir çağrı geldi.

Joe Biden: Korona aşılarının patent hakkı kaldırılsın

Biden, küresel aşı üretiminin artması ve tüm insanlığın aşı olabilmesi için koronavirüs aşılarının patent hakkının kaldırılmasına destek vereceğini açıkladı.

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