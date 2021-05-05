Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABD Başkanı Biden Koronavirüs aşılarının patent hakkı kaldırılmalı
DÜNYA

ABD Başkanı Biden: Koronavirüs aşılarının patent hakkı kaldırılmalı

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınına karşı üretilen aşıların patent haklarının kaldırılmasına destek vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Biden: Koronavirüs aşılarının patent hakkı kaldırılmalı
Arşiv

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya ölüm saçan koronavirüs salgınının sona ermesi için birçok farklı firma aşı geliştirdi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in veri analizi, varlıklı ülkelerde koronavirüs aşılarının, gelişmekte olan ülkelere oranla 25 kat daha hızlı yapıldığını ortaya koydu.

Aşıların yüzde 40'ı küresel nüfusun yüzde 11'ini temsil eden 27 zengin ülkeye gitmişken, gelir düzeyi en düşük ülkelerden oluşan yüzde 11'lik kesime düşen pay, yüzde 1,6 ile sınırlı kaldı.

Söz konusu gelişmelerin ışığında ABD Başkanı Joe Biden'dan aşı üreticilerine bir çağrı geldi.

Joe Biden: Korona aşılarının patent hakkı kaldırılsın

Biden, küresel aşı üretiminin artması ve tüm insanlığın aşı olabilmesi için koronavirüs aşılarının patent hakkının kaldırılmasına destek vereceğini açıkladı.

Türkiye'nin 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil

Sağlık Bakanı Koca: Nüfusumuzun üç katına yetecek kadar aşı anlaşması imzaladık
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Nüfusumuzun üç katına yetecek kadar aşı anlaşması imzaladık

ABD Başkanı Biden: Bugün 200 milyon aşı sayısına ulaştık
DÜNYA
ABD Başkanı Biden: Bugün 200 milyon aşı sayısına ulaştık
Abone Ol Google News
Yıldırım düştüaltı ev küle döndü

Yıldırım düştü
altı ev küle döndü

​Çıkan yangınlarda üç kişi de yaralandı.
İtirafçı albay 32 isim verdi

İtirafçı albay 32 isim verdi

NATO'daki Türk askerlerini fişlemiş.
VIP insan kaçakçılığı

VIP insan kaçakçılığı

Göçmenleri kaçıran şebekenin 'ameliyat kamuflajı' polise takıldı.
Mayıs sonu <br>ibadete açılacak

Mayıs sonu
ibadete açılacak

​81 yıllık mücadele ve azmin eseri.
İlacı karaborsadan alıyoruz

İlacı karaborsadan alıyoruz

​Yeni Şafak Hindistan'ı vuran salgının tanıklarıyla konuştu.
Kılıçdaroğlu Dersim’in diyetiymiş

Kılıçdaroğlu Dersim’in diyetiymiş

​Özgür Özel'in tarafları yatıştırmak için sarf ettiği sözler yeni bir kriz çıkaracak.

Normalleşmek bizim elimizde

Normalleşmek bizim elimizde

Tam kapanma döneminde bir hafta geride kaldı.

Avrupa'dan F-35'e alternatif

Avrupa'dan F-35'e alternatif

​Almanya, Fransa ve İspanya iş birliği.

Darbe zihniyeti genlerinde var

Darbe zihniyeti genlerinde var

​CHP'li Aykut Erdoğdu, yeni bir skandala imza attı.
En stratejik üs Metina’ya

En stratejik üs Metina’ya

​Üs, Irak'ın bilgisi dahilinde inşa edilecek.
CHP’de İnce istifaları sürüyor

CHP’de İnce istifaları sürüyor

​Memleket Hareketi partileşme çalışmalarına devam ediyor.
Anayasa zirvesi

Anayasa zirvesi

​Son şeklini Erdoğan ve Bahçeli verecek.
AK Parti'nin<br> taslağı 120 madde

AK Parti'nin
taslağı 120 madde

​“Anayasa Bilim Kurulu” çalışmalarını tamamladı.
Vaka sayısı tüm illerde azaldı

Vaka sayısı tüm illerde azaldı

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.