Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Türkiyenin 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı stabil
TÜRKİYE

Türkiye'nin 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 5 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 5 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 356 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 476 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 35 bin 464 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.

  • Test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

28 Nisan koronavirüs tablosu.
28 Nisan koronavirüs tablosu.

Türkiye'nin 4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları kritik eşikte
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları kritik eşikte

Abone Ol Google News
Yıldırım düştüaltı ev küle döndü

Yıldırım düştü
altı ev küle döndü

​Çıkan yangınlarda üç kişi de yaralandı.
İtirafçı albay 32 isim verdi

İtirafçı albay 32 isim verdi

NATO'daki Türk askerlerini fişlemiş.
VIP insan kaçakçılığı

VIP insan kaçakçılığı

Göçmenleri kaçıran şebekenin 'ameliyat kamuflajı' polise takıldı.
Mayıs sonu <br>ibadete açılacak

Mayıs sonu
ibadete açılacak

​81 yıllık mücadele ve azmin eseri.
İlacı karaborsadan alıyoruz

İlacı karaborsadan alıyoruz

​Yeni Şafak Hindistan'ı vuran salgının tanıklarıyla konuştu.
Kılıçdaroğlu Dersim’in diyetiymiş

Kılıçdaroğlu Dersim’in diyetiymiş

​Özgür Özel'in tarafları yatıştırmak için sarf ettiği sözler yeni bir kriz çıkaracak.

Normalleşmek bizim elimizde

Normalleşmek bizim elimizde

Tam kapanma döneminde bir hafta geride kaldı.

Avrupa'dan F-35'e alternatif

Avrupa'dan F-35'e alternatif

​Almanya, Fransa ve İspanya iş birliği.

Darbe zihniyeti genlerinde var

Darbe zihniyeti genlerinde var

​CHP'li Aykut Erdoğdu, yeni bir skandala imza attı.
En stratejik üs Metina’ya

En stratejik üs Metina’ya

​Üs, Irak'ın bilgisi dahilinde inşa edilecek.
CHP’de İnce istifaları sürüyor

CHP’de İnce istifaları sürüyor

​Memleket Hareketi partileşme çalışmalarına devam ediyor.
Anayasa zirvesi

Anayasa zirvesi

​Son şeklini Erdoğan ve Bahçeli verecek.
AK Parti'nin<br> taslağı 120 madde

AK Parti'nin
taslağı 120 madde

​“Anayasa Bilim Kurulu” çalışmalarını tamamladı.
Vaka sayısı tüm illerde azaldı

Vaka sayısı tüm illerde azaldı

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.