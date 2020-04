ABD tarihinde bir ilk: Tüm eyaletlerde felaket ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Wyoming eyaletinde de felaket ilan ettiği, böylelikle ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiği öğrenildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, ABD Başkanı Donald Trump’ın Wyoming eyaletinde de felaket ilan ettiğini, böylelikle ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiğini belirtti.

🚨With @realDonaldTrump’s declaration for WY, the President has now declared for the 1st time in history that a major disaster exist within all 50 states at once. The President continues to respond to the needs of every Governor to protect the health of all Americans. 🇺🇸 #COVID19 — Judd Deere (@JuddPDeere45) April 11, 2020

Açıklamayı Twitter hesabından yapan Deere, “Tarihte ilk kez Başkan, 50 eyalette aynı anda büyük felaket var olduğunu duyuruyor” ifadelerini paylaştı.

Son verilere göre ABD’de koronavirüs kapanların sayısı 519 bini geçti, salgın nedeniyle yaşanan can kaybı da 20 bin 135’e ulaştı.

Ülkede salgının merkezi haline gelen New York eyaletinde ise vaka sayısı 175 bini geçti, sadece bu eyalette ölenlerin sayısı günde yaklaşık 700 olarak bildiriliyor.