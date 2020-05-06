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Koronavirüs ABDde koronavirüs nedeniyle 2 bin 360 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 360 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 360 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 360 artarak 72 bin 334’e yükseldi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 776 artarak 1 milyon 238 bin 801'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 776 artarak 1 milyon 238 bin 801'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 360 artarak 72 bin 334’e yükseldi.

ABD'yi 253 bin 682 vakayla İspanya, 213 bin 13 ile İtalya ve 194 bin 990 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 728 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı 200 bini geçti.

New York ölüm kokuyor: Kamyonetlere atılan cesetler 'kötü koku şikayeti' sayesinde bulundu
OYNAT 00:51
New York ölüm kokuyor: Kamyonetlere atılan cesetler 'kötü koku şikayeti' sayesinde bulundu
ABD'de koronavirüs salgını kontrol altına alınamıyor. Vaka sayısı 1 milyonu aşarken, ölü sayısı 60 bini geçti. Dünyanın en renkli kentlerinden biri olan New York adeta hayalet kente büründü. Şehirdeki hastaneler yetersiz kalırken, morglar cesetlerle doldu taştı. ABD medyası, morglardan birinin önünde yer alan iki kamyonette 100'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Bölge halkının kötü koku şikayeti ile tespit edilen cesetler, yaşanan krizin boyutunu ortaya koydu.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York, 330 bin 139 vaka ve 25 bin 204 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 131 bin 705 vakayla New Jersey ve 70 bin 271 vakayla Massachusetts takip ediyor.

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