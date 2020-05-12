Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABDde koronavirüs nedeniyle bin 931 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs nedeniyle bin 931 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs nedeniyle bin 931 kişi daha hayatını kaybetti

Dünya genelinde koronavirüsten en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 931 artarak 81 bin 987'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 18 bin 342 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Vaka saysının bir milyon 387 bin 499 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte bin 931 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 81 bin 987’ye ulaşmış oldu.

Ülke genelinde şimdiye kadar 262 bin 225 kişi ise iyileşti.

Trump, ABD'nin günlük test kapasitesinin 300 bine ulaştığını açıkladı
KORONAVİRÜS
Trump, ABD'nin günlük test kapasitesinin 300 bine ulaştığını açıkladı

Salgının merkezi New York

Öte yandan, ABD'de salgın en fazla New York'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 347 bin 151 kişi salgından etkilendi, 27 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 141 bin 137 vakayla New Jersey ve 79 bin 7 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor.

Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
OYNAT
Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısında, Asya kökenli bir muhabir ile gerçekleştirdiği diyalog gündem oldu. Trump, kendisine yöneltilen, 'Neden koronavirüs mücadelesindeki başarılarınızı bir yarışmaya çeviriyorsunuz üstelik halen insanlar ölürken' sorusuna, 'Bunu Çin'e sorun' dedi ve ardından basın toplantısını sonlandırdı.


Abone Ol Google News
PTTden personeline müjde

PTT'den personeline müjde

2 bin lira destek ödemesi yapacak.
Putin için çember daralıyor

Putin için çember daralıyor

​Bakanların ardından sözcüsünün de korona testi pozitif.
Maskeye alışalım

Maskeye alışalım

​Bir yandan pandemiyle diğer yandan muhalefetle uğraşıyoruz.
Akıl alır gibi değil

Akıl alır gibi değil

​Belediye başkanı kaçak villaya isyan etti: İzin vermeyeceğiz
İlk kez vaka<br>ve vefat yok

İlk kez vaka
ve vefat yok

​Büyükşehirlere ek olarak karantinadaki Zonguldak'tan güzel haber.
HDP vekili 650 bin TL'lik arabada

HDP vekili 650 bin TL'lik arabada

​"Benim oğlum taş üstünde yatıyor, bunlar bu arabalarla geziyor."

Kulaklık için bekliyorum

Kulaklık için bekliyorum

​AVM önünde kuyruk oluşturan vatandaşlardan ilginç sözler...
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Öğrencilere endüstri 4.0'ı anlatacak

Öğrencilere endüstri 4.0'ı anlatacak

Kariyer isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor.

Ölçüme başladılar

Ölçüme başladılar

Bakan Ersoy'un açıklamaları heyecanlandırdı.
En küçük savaşçı

En küçük savaşçı

​45 günlük Amine bebek alkışlarla yoğun bakımdan çıkarıldı.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu, valilik uyarı yaptı.
Güçlü<br>büyüme bekliyor

Güçlü
büyüme bekliyor

​EBRD Başkanı'ndan Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

​Osman Bey'in rüyası ile bereketlenen topraklar.
Yangın çıkarma hastalığı var

Yangın çıkarma hastalığı var

'Gizemli yangınlara' pedagog yorumu: Tedavi edilmesi gerek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.