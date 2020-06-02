ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 106 bin 945'e çıktı

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre,
ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 507 artarak bir milyon 860 bin 626'ya ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 704 artarak 106 bin 945'e çıktı.
KORONAVİRÜS
Çin'in Vuhan kentinde yaklaşık 10 milyon kişiye koronavirüs testi yapıldı
'yi, 529 bin 405 vakayla Brezilya, 423 bin 741 vakayla Rusya ve 286 bin 718 vakayla İspanya izliyor.
Salgının merkezi New York
Öte yandan salgın hız kesse de New York, ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.
Şimdiye kadar 380 bin 825 vakanın görüldüğü eyalette can kaybı 30 bine yaklaştı.
New York'u 163 bine yakın vakayla New Jersey ve 121 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.
ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı, 18 milyon 160 bini ve iyileşen sayısı ise 615 bini geçti.
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ABD’li George Floyd'un ölümünden sonra olayın meydana geldiği Minnesota’dan dünyaya yayılan ırkçılık ve polis şiddeti karşı gösteriler nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.
ABD’nin Minnesota eyaletinde 27 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda, beyaz bir polis memuru olan Derek Chauvin'inin sahte bir 20 dolar kullandığını iddia ederek 46 yaşındaki siyahi Floyd’u boynuna diziyle baskı uygulayarak öldürmesi tüm dünyada öfkeyle karşılandı.
Floyd’un ölümünden önceki “Nefes alamıyorum” feryadı ırkçılık ve polis şiddeti gösterilerin sloganı oldu.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin merkezi olan ABD’de, Los Angeles, New York City ve Washington DC'de gösterilerin ikinci bir koronavirüs enfeksiyonu dalgasını tetikleyebileceğine dair endişeler var.
Eylemlere katılan birçok protestocunun sosyal mesafe kurallarını göz ardı ettiği ve maske gibi koruyucu önlemler almadığı görülüyor. Bununla birlikte, sağlık uzmanları birçok gösteride meydana gelen bağırma ve slogan atma ve etrafta dolaşmanın virüsün yayılımını hızlandırabileceği konusunda uyardı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nde bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Dr. William Schaffer, “Gösterilerin şu anda öfkeli insanlardan oluşan büyük bir toplumsal olay olduğu gerçeği var ve bu insanlar şu anda adalet ve hak arayışı nedeniyle Covid-19’u birincil derecede önemsemiyor. Bu durum da sosyal mesafe eksikliğini ve maske takmayan insanları beraberinde getiriyor” ifadelerini kullanarak, gösterilerde slogan atmanın da virüsün yayılma riskini artıracağını sözlerine ekledi.
NTV'nin haberine göre, Schaffer, “Protestoların doğasında insanların daha derin nefes almasını ve daha fazla nefes vermesini gerektiren çok sayıda bağırış ve koşma var. Bu, havadaki potansiyel olarak koronavirüs içeren damlacıkları, enfekte olmayanların soluması anlamına gelir ve hastalığın yayılma riskini büyük ölçüde artırır” dedi.
Buna ek olarak, bu protestolara katılanların çoğu, Covid-19’dan orantısız bir şekilde etkilenen siyahiler ve azınlıklardan oluşuyor. Daha önce yapılan çalışmalarda, ABD’de koronavirüsün siyahi, Hispanik, Latin ve Asya kökenlileri, neredeyse diğerlerinin iki katından daha fazla öldürdüğü ortaya konulmuştu.
Schaffer, söz konusu protestoların ABD’de siyahi ve azınlık topluluklarını daha fazla riske soktuğunu ve virüsü onlarla birlikte evlerini getirebileceğini söylerek, “Bu durumun Covid-19 vakalarını artıracağından giçbir kuşkumuz yok” dedi.
Irkçılık karşıtı protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir
Yetkililer, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle öldürülmesiyle başlayan ve tüm dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolar nedeniyle ikinci koronavirüs dalgasının başlayabileceği konusunda uyardı.