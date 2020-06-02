Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Çinin Vuhan kentinde yaklaşık 10 milyon kişiye koronavirüs testi yapıldı
DÜNYA

Çin'in Vuhan kentinde yaklaşık 10 milyon kişiye koronavirüs testi yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test uygulandı.

Haber Merkezi AA
Yaklaşık 10 milyon kişiye test yapıldı.
Yaklaşık 10 milyon kişiye test yapıldı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu kentte 14 Mayıs-1 Haziran arasında yaygın CRP (C-reaktif protein) testleri yapıldı.

  • Kişilerin boğaz sürüntü örneklerinde virüsün RNA izlerinin tarandığı testler için vatandaşlara çağrı yapıldı, yerleşim yerlerinde kurulan geçici test merkezlerinde numuneler toplandı.

Kentte, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test yapıldı. Yaygın testler, virüsü taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen kişileri tespit ederek bulaşma riskini saptamayı amaçlıyor.

Vuhan'da 14-23 Mayıs tarihlerinde 6 milyon 574 bin kişi test edilmişti.

Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

300 "asemptomatik" vakaya rastlandı

  • Yetkililer, testler sırada Kovid-19 vakasının görülmediğini, 300 "asemptomatik" vakaya rastlandığını bildirdi. Çin, virüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" vakaları genel vaka sayısına eklemiyor.

Öte yandan, testlerin 126 milyon 580 bin dolara mal olduğu belirtiliyor.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan’da bugüne kadar 50 binin üzerinde vaka kayda geçti.

Çin’de Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 22’ye ulaşırken, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi yaşamını yitirmişti.

Abone Ol Google News
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Adıyaman'daki balık ölümleri endişelendirdi.
Avrupada son 24 saat

Avrupa'da son 24 saat

​İşte ülke ülke bütün veriler.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Bir gecede 700 kişi gözaltına alındı.
Daha iyi tedbir <br>daha iyi sonuç

Daha iyi tedbir
daha iyi sonuç

Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Sosyal mesafe kalmadı

Sosyal mesafe kalmadı

​İstanbul'da geç gelen otobüslere vatandaştan tepki.
Kritik toplantıdan bildiri

Kritik toplantıdan bildiri

​Erdoğan başkanlığında 3 saat 20 dakika sürdü.

Kardeş ülkeden <br>kötü haber

Kardeş ülkeden
kötü haber

Rekor sayıda koronavirüs vakası kayıtlara geçti.
'Maskeli' oturum

'Maskeli' oturum

TBMM Genel Kurulu 48 gün sonra toplandı.
İstanbul'da <br>şiddetli yağış

İstanbul'da
şiddetli yağış

Pazarı su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
İkinci dalga riski

İkinci dalga riski

​ABD'deki protestolar yeni bir krize kapı aralayabilir.
Çince uyardı

Çince uyardı

Bakan Koca'dan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması.
Polis işkencesi!

Polis işkencesi!

​Minneapolis polisi 58 kişiyi daha böyle öldürmüş.
Kredi paketi uyarısı

Kredi paketi uyarısı

​Fiyat artıran krediden yararlanamayacak.
Denizin rengi değişti!

Denizin rengi değişti!

İSKİ, Avcılar sahilini pislik ve kokuya boğdu
Fabrika inşaatı başlıyor

Fabrika inşaatı başlıyor

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.